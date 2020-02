Arról, hogy Popeye, valószínűleg mindannyiunk a vaskos alkar, a széles, vigyorgó pofa és a spenót ugrik be, ahogyan azt Fleischer Studio képregényéből vagy rajzfilmjeiből most már több mint száz éve ismeri a világ (az első képregény 1919-ben jelent meg, a rajzfilmsorozat 1937-ben indult).

A karikaturisztikus rajzolt fejben a legviccesebb azonban az, hogy a valóságban is létezett egy ember, aki szinte kiköpött mása volt Popeye-nek. Az imguron nemrég megosztott fotó a feltöltője szerint az 1930-as években készült, vagyis akkoriban, amikor a képregény már kellően népszerű volt és indult a sorozat – nem lenne csoda, ha a képen szereplő nagypapa direkt rá is játszott volna erre a hasonlóságra (amire a képre biggyesztett Pop Eye felirat is utal).