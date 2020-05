Ahogy Japánban egyre több prefektúrában feloldják a rendkívüli állapotot, fokozatos nyitásba kezdenek a vendéglátóhelyek is. Így tett a koronavírust megelőzően hatalmas nyüzsgéséről ismert Sindzsuku kerület egyik pubja is, amelyben komoly óvintézkedéseket vezetettek be az odaérkezők biztonságáért:

A pubba érkezve a vendégeket egy monitoron keresztül üdvözli a hosztesz, aki ezután arra kéri őket, hogy fertőtlenítsék a kezüket, és mérjék meg a testhőmérsékletüket egy odakészített hőmérővel. Ezután be kell állniuk egy, a reptéri biztonsági kapuhoz hasonló gépbe, ahol lefújják őket egy porlasztott, klór alapú fertőtlenítővel, körülbelül 30 másodpercen keresztül. Ezután egy térképet kapnak, ami alapján megtalálhatják a székeiket, ahonnan azután okostelefonnal rendelhetnek.

