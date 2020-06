Szokatlan jelenségre figyelt fel olvasónk, Attila szerdán, valamivel 12 óra előtt az UniCredit Duna Plázában található fiókjában:

az ajtót egy gumibot segítségével zárta be a biztonsági őr, vélhetően azért, hogy oda a megengedettnél több fő ne tudjon bemenni az óvintézkedések miatt.

A technikai megoldásról megkérdeztük az UniCredit kommunikációs vezetőjét, Károlyi Gabriellát is, aki elsőként sűrűn elnézést kért, majd megköszönte a jelzést.

Továbbra is érvényben van a zárt légterű fiókjainkban az az előírás, hogy csak meghatározott számú ügyfél tartózkodhat bent egyszerre. Ezek az ajtók a plázákban csak alul zárhatóak, ezért más módot keresett a biztonsági őr, de sajnos a kivitelezésben egy nagyon szerencsétlen egyszeri kiviteli megoldásban gondolkodott. Felhívtuk a figyelmét arra, hogy ezt így ne alkalmazza a továbbiakban. Végtelenül sajnáljuk, és nagyon köszönjük a jelzést, amit a jövőben is szívesen fogadunk akár telefonszámainkon is. Ez egy nagyon szerencsétlen, de ideiglenes megoldás, egy egyedi és nagyon kirívó eset volt.