Arról már írtunk május végén, hogy a japán vidámparkok szigorú biztonsági előírások mellett nyitottak meg újra, és például még maszkban is tilos volt kiabálni vagy sikítozni hullámvasutazás közben, hogy ezzel is csökkentsék a fertőzésveszélyt. A BBC szerint viszont a Tokióhoz közeli Fuji-Q Highland most még tovább ment, és egy challenge elindításával is próbálja arra ösztönözni a látogatókat, hogy csak „magukban sikítsanak”.

A #KeepASeriousFace kihívás lényege, hogy mindenki próbálja a legkomolyabb arccal végigülni a hullámvasutazást, amiről aztán kép is készül. Az egész július 17-ig tart, aztán a legjoban teljesítők között ingyenes napi belépőket osztanak ki.

Miután többen is azzal érveltek, hogy valójában lehetetlen teljesen sikítás nélkül, csukott szájjal végigülni egy menetet egy technikásabb hullámvasúton, a vidámpark két vezetője forgatott egy szürreális videót, amin rezzenéstelen arccal, egy-egy maszkigazítással megoldják a feladatot. Így: