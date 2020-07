Nagyon hosszú posztot/cikket/traktátust tudnék írni a jó müzli, azon belül is a jó granola mibenlétéről, állagáról, összetevőiről és arányairól. Hosszú ideig mi is kísérleteztünk a házi előállításával, a siker felé vezető úton csak egy jó villanysütő hiánya jelentette az egyetlen valódi akadályt, de félek, mindez már így is feszegeti az Index-olvasók türelmét. Viszont egyik reggel a feleségemmel a Kellogg's egyik granolájának a dobozát nézegettük, és legnagyobb meglepetésünkre azt olvastuk, hogy a ráragasztott magyar nyelvű ismertető szerint

kelt tésztát is tartalmaz.

Nem állítom, hogy különösebb reggelipehely-ipari szaktekintélyek lennénk, meg hát tényleg soha nagyobb bajunk ne legyen, de azért a kelt tésztás granola első, második és sokadik nekifutásra is elég bizarrul hangzott, úgyhogy elkezdtem kutakodni. Mivel a dobozon lévő nyelveken (német, finn, norvég, stb) kelt tésztának tűnő elnevezés nem szerepelt, gyanakodni kezdtem, és megnéztem a gyártó oldalát. Kelt tésztáról ott sincs szó, viszont van valami, pont a zabliszt és a napraforgóolaj között, ami magyarázatot adhat a kelt tészta váratlan felbukkanására:

date paste!

Angolul a date datolyát és dátumot is jelent, a paste meg egyebek mellett pasztát. Talán csak Karinthy Frigyes lenne a megmondhatója, meddig kell nyüstölni a Google translate-et, hogy a datolyából dátum, azaz keltezés, röviden kelt. legyen, a pasztából meg tészta, de valahogy mégis ez tűnik a legsanszosabb keletkezés-történetnek.