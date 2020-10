Frizura rendben, a Brit Birodalom Tagja Rend (Member of the Order of the British Empire, MBE) a kézben.

Ma 55 éve tüntette ki a királynő a Beatlest a fokozattal. Akkor ez a cselekedete nem aratott osztatlan sikert, mert addig jellemzően polgári szószólók, hadi veteránok és nem "holmi muzsikusok" részesültek benne.

A rendnek egyébként öt polgári és katonai fokozata van, a legmagasabb rangtól a legalacsonyabbig ezek a következők:

Knight Grand Cross (GBE) vagy Dame Grand Cross (GBE) – lovag nagykereszttel

(GBE) vagy (GBE) – lovag nagykereszttel Knight Commander (KBE) vagy Dame Commander (DBE) – lovagparancsnok

(KBE) vagy (DBE) – lovagparancsnok Commander (CBE) – parancsnok

(CBE) – parancsnok Officer (OBE) – tiszt

(OBE) – tiszt Member(MBE) – tag.

Itt érdemel említést, hogy a két legfelsőbb fokozat jár a lovagi cím megszerzésével, mely lehetővé teszi adott ember neve előtt a „Sir” (férfi esetén) vagy „Dame” (nő esetén) előtag használatát – derül fény a Wikipédián a kitüntetéssel járó jogokra.