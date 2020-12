Vin Diesel nemcsak a szerepel a dínós akciójáték folytatásában, hanem producerként dolgozik is a fejlesztőcégnél. (Forrás: Studio Wildcard)

A tar fejű akciófilmsztár, aki olyan franchise-okban játszott, mint a Riddick vagy a Halálos iramban részek, ezúttal videójáték-fejlesztésben is jeleskedik.

Vin Diesel neve már eddig sem volt ismeretlen a videójáték-iparban, hiszen Riddicket, a filmvászon talán leghíresebb karakterét több játékban is alakította még a PS3/Xbox 360-korszakból, továbbá két olyan autós akció-kalandban is láthattuk, mint a 2009-es Wheelman és az idén augusztusban boltokba került Fast & Furious Crossroads – amely egyébként minden idők egyik legrosszabb játéka volt, de erről persze nem Vin Diesel tehetett.

Hogy az Ark 2 milyen lesz, arról már nagyon is tehet, ugyanis ezúttal nemcsak ő maga szerepel játékban – motion capture technológiával felvéve –, hanem ráadásul a készítők között is megtalálható. A Game Awards rendezvényen bemutatott Ark 2-ben egy hosszú filmelőzetest láthattunk, amely több okból is meglepetés volt, de leginkább azért, mert Vin Diesel volt benne.

A hivatalos sajtóközlemény szerint Vin Diesel csatlakozott a Studio Wildcardhoz mint az Ark 2 ügyvezető producere, valamint a 2022-ben megjelenő Ark animációs sorozat végrehajtó producere is. Ez a kettős szerep magyarázhatja a veterán filmsztár új pozícióját: Diesel immár a Studio Wildcard kreatív konvergenciaelnöke.

Az Ark 2 az Ark: Survival Evolved folytatása, amely egy 2017-es dínós akció-kaland játék, leginkább a többjátékos módra kihegyezve. A játékban belső és külső nézetből is irányíthattuk a karakterünket, és dinókat kellett meglovagolni, miközben más vérengző prehistorikus szörnyekkel és más játékosokkal is harcolhattunk, továbbá bázisokat is felhúzhattunk. A folytatás nagyjából hasonló módon játszódik majd – legalábbis annak alapján, amennyit eddig tudni róla.

A hírek szerint Diesel egyébként már régi Ark-játékos, aki több ezer órát töltött el a dínós túlélő harcokban, sőt, bugokat is jelentett a fejlesztőknek.

Abszolút vágja a játékot, és közvetlen visszajelzést ad a fejlesztési folyamathoz.

– állítja a Studio Wildcard vezetősége.