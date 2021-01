Meghan Markle apja hangot adott véleményének a Markle család botránykönyvével kapcsolatban, amit már volt szerencséje olvasni.

Mint korábban megírtuk, január 17-én jelenik meg Samantha Markle könyve, a The Diary of Princess Pushy's Sister. Samanthanak annyi mondandója van tesójáról, hogy a kötetnek folytatása is várható!

A papa ráadásul elégedett az olvasottakkal. Lányáról kiderül a kendőzetlen igazság, amit valószínűleg azért sem bán, mert kettejük viszonya nem felhőtlen, és így talán jobb színben tűnhet fel apaként.