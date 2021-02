Mádai Vivien még február elején mondta el, hogy második házassága is véget ér, válnak férjével. Akkor a következőket nyilatkozta a Tényekben:

Életem egy meghatározó szakasza most véget ért. Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, de mostantól külön utakon folytatjuk tovább. Tesszük mindezt a legnagyobb barátságban és békességben, közös gyermekünk érdekében, aki mindkettőnk számára a legfontosabb. A magánéletemmel kapcsolatban többet nem szeretnék megosztani, kérjük a sajtó képviselőit, hogy döntésünket tartsák tiszteletben.

Most nem is ő, hanem egy neve elhallgatását kérő, de közeli és jól értesült informátor elárulta, hogy a barátai tartják benne a lelket, valamint munkával is le tudja magát foglalni, de persze:

elsősorban a gyerek miatt kell erősnek maradnia, aki rengeteg szeretettel halmozza el az anyukáját. Ha éppen mélyponton is van, Zénó közelsége és mosolya minden könnycseppért kárpótolja.

(Blikk)