Ahogy arról az Index is beszámolt: Angelina Jolie március 12-én olyan dokumentumot nyújtott be a bíróságon, amellyel kész bizonyítékot felmutatni, hogy Brad Pitt erőszakot alkalmazott közös gyermekeikkel szemben. Sőt, még 19 éves fiuk, Maddox a színész ellen tanúvallomást is tett a bíróságon.

Eközben Brad Pitt március 18-án már egy reklámot forgatott.

Pitt amúgy jelezte, hogy szerinte nem fair Jolietól, hogy szivárogtat a bíróságon történtekről.