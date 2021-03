Fotó: Saturday Night Live / youtube

A Saturday Night Live legutóbbi adásában Maya Rudolph volt a házigazda, ami azt jelenti, hogy több előre felvett szkeccsnek is ő volt a főszereplője. Maya Rudolph szerepelt a Koszorúslányok című filmben, de láthattuk már Kamala Harrisként is az SNL-ben. Most Beyoncét személyesítette meg egy olyan jelenetben, amiben egyszerre parodizálták az énekesnőt és a műsort, amiben csípős csirkeszárnyat esznek a hírességek.

A Jelenet elején Maya Rudolph által eljátszott Beyoncé kijelenti, hogy ne szórakozzanak az enyhén csípős szószokkal, ő texasi lány, kezdhetik egyből valami durvábbal. És igen, pont az fog történni, amire számít is az ember: Beyoncé leizzad, nem bírja a csípőset, de próbálja a tartani magát.