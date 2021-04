Fotó: Chris Jackson / Getty Images Hungary

II. Erzsébet és Fülöp herceg harmadik gyermeke a királyi család fekete bárányának számít, pedig erős mezőnyben kellett kiharcolni magának ezt a címet. András yorki herceg állandó szereplője a bulvárlapoknak az alábbi okokból:

1992-ben különköltözött, majd négy évvel később elvált a feleségétől.

Az udvar járadékot fizet neki költségtérítés címén, de nem egyszer előfordult, hogy a luxusutazásai miatt az éves keret a duplájára nőtt.

A királynő magángépeit használja, amikor golfozni megy.

Jó barátja Nurszultan Abisuli Nazarbajev, Kazahsztán élethossziglani Nemzeti Vezetője, akivel gyakran jár vadkacsavadászatra.

De leginkább az verte ki a biztosítékot, miután kiderült, hogy András herceg szoros kapcsolatban állt a pedofilhálózatot működtető Jeffrey Epsteinnel, akinek privát partijain is rendszeres vendég volt.

Fotó: Davidoff Studios Photography / Getty Images Hungary

A herceg mozgalmas magánélete most komoly probléma elé állította A korona című Netflix-sorozat alkotóit, ugyanis egyszerűen nem találnak senkit, aki hajlandó lenne eljátszani őt. A széria ötödik évadában a yorki herceg 30-as, 40-es éveit is bemutatnák, viszont a Left Bank Pictures hiába adott már fel hirdetést is, egyelőre nem tolonganak a jelentkezők

a királyi család legnépszerűtlenebb tagjának eljátszására.

„Valóban nem ez a legszexibb szerep, ami aztán elindíthatna egy hollywoodi karriert" – ismerte el egy bennfentes a Sunnak. A produkció hivatalos válasza szerint azonban nincs fennakadás a castingban, és bevett módszer, hogy fizetett hirdetésben keresnek szereplőket. Csak éppen nem találnak.

Persze titkos tartalékként mindig kéznél van Robert De Niro, aki válása óta bármit elvállal, hogy ki tudja fizetni az asszonyt.