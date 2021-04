Mindenki ismeri a Maroon 5-ot. A bolygón keletről-nyugatra, északról-délre szinte minden országban tudják, hogy kik ők. Senki nem utálja őket, de valahogy úgy tűnik, hogy senki nem is imádja őket. Erre az érdekes jelenségre világított rá egy Tiktok felhasználó is.

Az együttes a köztudatba az Úr 2002. évében robbant be a This Love című számukkal. Innentől kezdve gyakorlatilag azonnal a szórakoztatóipar megkerülhetetlen részei lettek Adam Levine-estől, mindenestül. A siker odáig fajult, hogy még videóklipet is forgattak arról, hogy random esküvőkön tűnnek fel váratlanul, ahol az egész násznép eldobja az agyát.

De vajon ez tényleg így van? Attól, hogy mindenki ismeri őket, azt jelenti, hogy mindenki szereti is? Valóban léteznek Maroon 5 rajongók? Van aki kifizet majdnem 15 ezer forintot, hogy láthassa őket? Van ilyen ember?

A végső konklúzió pedig igazán elgondolkodtató:

Valaki nagyon akarja, hogy ez megtörténjen, de nem tudom, hogy ki.