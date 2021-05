Május 27-én érkezett meg a várva várt Jóbarátok film, azaz az Újra együtt. Az extra epizódban az alkotók és a színészek mellett ismert emberek is részt vettek a forgatáson, akik a kilencvenes években ugyanúgy, mint mi, földi halandók, ott ültek a tévéképernyők előtt, és várták a hat jóbarát történetét.

Cara Delevingne színész és modell is egyike volt azoknak a szerencséseknek, akik át is élhették a reuniont. A show egy részén kaptunk egy rögtönzöttnek ható divatbemutatót, amin Justin Bieber, Cindy Crawford és Delevingne vonultak fel a Jóbarátok legismertebb jelmezeiben, még Matt LeBlanc is ment egy kört, magára öltve Chandler ruhatárát.

Delevingne természetesen nem hagyta ki, hogy megosszon magáról pár fotót, sőt, még TikTokra is posztolt egy videót a díszletben, ahol egyértelműen látszik, igaz, amit Instagramon is írt: egy álma vált valóra azzal, hogy benne lehetett az extra epizódban.