Fotó: @xfaktorhun / instagram

Jön a 10. évad, ami feltehetőleg minden eddiginél X-ebb és faktorabb lesz. Egyelőre nyilván nem lehet tudni semmit, csak annyit, hogy a sok jelentkezésre buzdítás beérett. Puskás Peti megosztotta, ahogy három mentortársával, Csobot Adéllal, ByeAlexszel és Gáspár Lacival együtt ülnek a színpaddal szemben, és várják az aranytorkú énekeseket. De ahogy az ilyenkor lenni szokott: a sok tehetségre rengeteg olyan jut, akiben, nos, hogy is fogalmazzunk, nem annyira van meg az X. Ezekből a jelentkezőkből szokott kijönni a véresen komoly tehetségkutatót felvezető cirkuszi parádé, ahol Bikicsunáj, Köteles „Perceket” Zsolt és társai trónját próbálják meg elbitorolni. És hogy ne csak megasztáros mémembereket említsünk, ide is tesszük Menyhárt Tamás Menyus performanszát a Hungary’s Got Talentből, aminek a vége a legjobb.