Úgy tűnik, nem csak Julia Roberts tartotta a július 4-i, Függetlenség Napján az esküvőjét, hiszen David és Victoria Beckham szintén tegnap ünnepelte a házassági évfordulóját.

Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary

Méghozzá a huszonkettediket, és ez nem kis dolog a hírességek világában. Az alkalomról a pár mindkét tagja megemlékezett Instagram-oldalán.

David csak olyan képeket posztolt, amelyeken látszik, hogy több mint két évtized után is imádnak összeöltözni, néha pedig még a gyerekeiket is bevonják a mókába. Felesége miatt még egy rikítóan lila öltöny-szettet is bevállalt a kilencvenes években.

22 évvel később, még mindig összeillő ruhák. Boldog évfordulót! Nagyon szeretlek és köszönöm neked a gyerekeinket, akikkel mindannyian ugyanazt viselhetjük

— írta a képekhez.

Victoria pedig egy erősen nosztalgikus, összevágott videóval üzente férjének, hogy mennyire szereti.