Schobert Lara úgy döntött, inkább a szülei boltjában dolgozik a Görögországi nyaralás helyett - írja a Blikk.

Laráról nemrég derült ki, hogy a szülei pénzbeli támogatása helyett ő maga szeretne megdolgozni a saját keresetéért. Ezért még azt is vállalta, hogy kihagyja a Santorini szigetén tartott Alakreform tábort, és a szülei boltjában árulja a péksüteményeket, napi 13 órában. A magazinnak azt nyilatkozta, hogy saját döntésből maradt itthon, mert dolgozni szeretne és megismerni a termékeket, valamint a vendégeket. Kölcsönkérni a szüleitől pedig egyenesen utál.

A jövővel kapcsolatban pedig már most komoly tervei vannak:

Ha azt kérdezik, hol leszek húsz év múlva, azt válaszolom, lesz egy lovardám, ahol gyerekeket tanítok majd lovagolni, és persze, lesz ott egy nagy étterem is, a szüleim által életre keltett bolthálózat termékeivel. Ez a vágyam. Ezért dolgozom most is ahelyett, hogy a tengerparton koktéloznék.