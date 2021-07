"Egy hét a csillagok alatt" rendezvény idén is lesz. Célja, hogy minél többen élhessék át az éjszakai égbolt megfigyelésének élményét. Ennek érdekében augusztus 7-15. között több mint 35 helyszínen várják észlelési programok az érdeklődőket: távcsöves bemutatók, csillagképtúrák, ismeretterjesztő előadások és nem utolsó sorban hullócsillag-vadászat is, az említett héten tetőzik ugyanis a Perseida meteorraj. A hullócsillagokon kívül is bőven lesz látnivaló az égbolton: megfigyelhető majd egyebek mellett a Jupiter, a Szaturnusz, számos csillaghalmaz és galaxis.

A programok listája folyamatosan frissül, várják ugyanis minden csillagászati egyesület és szakkör, amatőr csillagász vagy asztrofotós jelentkezését, akik szívesen megosztanák az égbolt megfigyelésének élményét másokkal is. A részletes programokért itt és itt.