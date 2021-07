Az elmúlt hónapok azzal teltek, ki tér vissza az HBO Go Szex és New York című sorozatának Just Like That címen meghirdetett folytatásába. Múlt héten elkezdődött a forgatás, a sztárokról pedig egészen bőséges kulisszák mögötti fotó áll rendelkezésre, így már láthatjuk nagyjából, kin hogy fogott az idő, illetve, hogy ki miben parádézik a sorozatban.

A sminkes és a stylist már most látszik, hogy hozza az elvárt színvonalat.

Charlotte egy kicsit túltolta a fiatalító kezeléseket.

Fotó: James Devaney / Getty Images Hungary

Charlotte lánya időközben felnőtt.

Noha Mr Biget nem láttuk a képkockákon, megerősített tény, hogy visszatér a sorozatba, valószínűleg a hétvégi forgatáson nem volt jelenete. Másik két közönségkedvencnek szerencsére volt, ők Miranda és Charlotte férjei.

Ami továbbra is fájó, az egyértelműen Samantha hiánya. Még bízunk benne, hogy marketingfogásnak meghagyták a végére az alkotók, hogy ő is csatlakozik a csapathoz.