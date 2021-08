Ne is kerülgessük a forró kását, csapjunk is bele a lecsóba!

Jenner aztán nem vonja meg magától a finom falatokat, a reggelt egy jó adag két személyes paraszt tál helyett egy kis bogyós gyümölcsökkel spékel műzlivel és macha teás lattéval kezdi. Erre ráküld egy jó adag hurkalevet kókuszlevet. Jöhet az ebédszerűség, ami egy kiadós marhapörkölt nokedlival is lehetne, de helyette egy tányér zöld salátát fogyaszt. Ezt lekíséri két pohár házi pálinkával limonádéval. Gyümölcsöt nem párlat, hanem nyers formában fogyaszt, mégpedig egy fürt szőlőt. A nap végére azért ő is elereszti a felcsatolt műhaját, beburkol egy kis tésztát, de persze ezt is zöldséggel. Végezetül enged a bűnös élvezeteknek, tol egy kis csokis kekszet.

Azt azért érdemes megjegyezni, hogy Jennert egyszer sem látjuk enni a felvételeken. Szóval ez még nem bizonyít semmit, csak le lett videózva pár kaja. A rejtély tehát tovább él, amíg nem látjuk egy élő streamen, amin Kylie Jenner mindezeket meg is eszi.