2021 februárjában történt az eset, amikor Lady Gaga francia bulldjait elrabolták. Épp Ryan Fisher vigyázott a kutyákra, amikor az énekesnő Olaszországban forgatott. Egy esti sétáltatás során megtámadták, lelőtték, a kutyákat elrabolták, őt pedig magára hagyták elvérezni az út szélén.

Óriási szerencséjére túlélte a támadást, és a kutyák is meglettek. Ryan Fisher a felépülése után úgy döntött, hogy egy kis sabbaticalra lenne van szüksége, azaz el kell vonulnia hosszabb időre, utaznia kell. Neki is vágott egy lakóautóval, hogy beutazza Amerikát. Két hónapja volt úton, de most lerobbant a járgány alatta, plusz a pénzből is kifogyott. Ezért kéri a közösség segítségét, hogy támogassák anyagilag az utazását. De a pénz mellett egyéb tippeket is szívesen elfogad, hogy milyen kezelésre, terápiára járjon, hogy ki tudja heverni a majdnem halálos kimenetelű támadást.

(TMZ)