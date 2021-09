Lesz itt minden, amit korábban már megszokhattunk a sorozattól.

Fotó: Netflix / youtube

Mint arról korábban az Index is beszámolt, még júliusban robbant a hír, hogy szeptemberben ismét visszatér sokak kedvenc sorozata, a Szexoktatás (Sex Education). Akkor egy közel kétperces előzetest kaptunk, mely leginkább csak a bővült szereplőgárdát hivatott bemutatni, most azonban az is kiderült, mi lesz a harmadik évad mozgatórugója:

Természetesen a szex.

Pontosabban annak a megtiltása, a Moordale gimnázium új igazgatója, akit Jemima Kirke alakít, ugyanis bármit kész megtenni annak érdekében, hogy gatyába rázza gimnáziumának diákjait, és mindenkit a "helyes" útra tereljen. Természetesen a főszerepben továbbra is az Asa Butterfield alakította Otis áll majd, aki ezúttal is megkapja a nekijáró érzelemfröccsöt, de tovább folytatódik Eric (Ncuti Gatwa) és Adam (Connor Swindells) románca, valamint Aimee is hozni fogja a formáját. Íme a magyar feliratos előzetes: