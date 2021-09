Nem feltétlenül ezekre a pillanatokra lesz majd nyugdíjas éveiben a legbüszkébb.

Fotó: The Sun Showbiz / youtube

A The Sun britt napilap YouTube-csatornáján jelent meg egy kicsivel több mint félperces videó, melyben Nicolas Cage látható enyhén illuminált állapotban. A színész egy fekete pólóban valamint egy párducmintás nadrágban ül mezítláb a patinás Las Vegas-i Lawry's The Prime Rib nevű étterem kanapéján, ahonnan látszólag mozdulni is alig tud.

Ez természetesen az étterem munkatársainak is feltűnt, egyikőjük pedig szólt is Cage-nek, hogy szedje össze magát, vagy hagyja el az éttermet.

A színész a kérésnek eleget téve nagy nehezen felvette a papucsát és elkezdett kicsoszogni az étteremből, de mivel menni is alig tudott, ezért a biztonságiak segítették ki a bejáraton.

Az erről készült felvételt itt nézheti vissza: