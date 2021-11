Befutott az első előzetes is.

Fotó: És egyszer csak / HBO

Mint arról korábban már az Index is több ízben beszámolt, az elmúlt hetekben, hónapokban gőzerővel készült a Szex és New York folytatásául szolgáló, eddig csak "And Just Like That" néven ismert sorozat forgatása,

most azonban befutott a hivatalos magyar cím, valamint az első, feliratos előzetes is.

A MAX Original sorozat, az "És egyszer csak..." december 9-én, dupla epizóddal indul az HBO GO-n, majd ezt követően hetente érkeznek a friss epizódok. A friss és ropogós előzetes alább tudja megnézni: