A 34 éves színésznőt eddig csak a kamera másik oldalán láthattuk, de ezúttal rendezői tehetségét is megcsillogtathatja.

Fotó: Neilson Barnard / Getty Images Hungary

Blake Lively rendezte ugyanis jó barátnője, Taylor Swift legújabb videoklipjét. A szakítós számairól ismert Swift egy korábbi, 2012-ben kiadott Red című albumának átdolgozását adta ki a napokban, rajongói pedig nagyon örülnek ennek.

Az 'I Bet You Think About Me' című dalának új klipje ma 4 órakor érkezik, és egyelőre csak egy pár másodperces beharangozót láthattunk róla az énekesnő Instagram-oldalán.

Végre együtt dolgozhattam a briliáns, bátor és gonoszul vicces @blakelively-vel a rendezői debütálásán. Tartsatok velünk, ahogy koccintunk, és egy kicsit a pokolra emeljük a poharunkat

— írta a rövid videóhoz.