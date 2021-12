Hivatalosan is felvállalta kapcsolatát Shane Tusup és Szabó Zsófi.

Fotó: Instagram

A Best csütörtök reggel megjelenő számában lehet majd bővebben olvasni Shane és Zsófi kapcsolatáról, akik immáron hivatalosan is egy párt alkotnak.

Mint arról korábban az Index már beszámolt, Shane Tusup a nyár végén szakított barátnőjével, Courtney Brewerrel, akivel Amerikában találkozott egy bortúrán, és két évig alkottak egy párt. Szabó Zsófi pedig idén év elején jelentette be, hogy hat év után elválik párjától. Azóta többször is látták őket az utcán, illetve készültek olyan fotók is, amelyeken egyértelműen látszott, hogy Tusup Zsófinál töltötte az éjszakát.