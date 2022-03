A CNN-nél létezik egy felvétel, amit akkor fognak leadni, ha eljön a világvége.

Fotó: YouTube

A csatorna alapítója, Ted Turner azt mondta, hogy a CNN addig nem fogja abbahagyni a hírek sugárzását, míg véget nem ér a világunk.

"Ott leszünk, és élőben fogjuk követni a világvégét, ez lesz az utolsó eseményünk" - mondta Turner.

"Majd pedig ha eljön a vég, mielőtt elköszönnénk, a Közelebb, közelebb, Uram, hozzád! fog felcsendülni."

Az említett dal egyébként a XIX. századból származó keresztény himnusz, első sorban temetéseken, illetve esküvőkön szokott felcsendülni.

A Jalopnik riportja szerint, a videót egy CNN-es munkatárs fogja lejátszani, ami a TURNER DOOMSDAY VIDEO - when the end is nigh címet viseli, azaz magyarul: Turner végítélet videója - amikor közel a vég.

Egy megnem nevezett forrás kiszivárogtatott egy példányt az említett felvételből, illetve az író Michael Ballaban állítja, saját szemével is látta a videót még 2009-ben a CNN-nél.

"Így fog tehát véget érni a világ. Semmi nagy durranás, semmi nyöszörgés, csak egy melankolikus kis zenekar, majd egy gyors elsötétülés" - írta Ballaban.