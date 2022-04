Több meglepetést is tartogatott a CinemaCon!

Több mint tizenhárom év várakozás után úgy néz ki, idén decemberben tényleg megtudhatjuk, hogyan folytatódik James Cameron grandiózus alkotása, melynek első húsz percétől Zoe Saldana szó szerint elsírta magát.

Az Avatar 2 ráadásul most meg is kapta a hivatalos címét, mely az

Avatar: The Way of Water

lett, így nem egy számozott folytatásról beszélünk. A hivatalos magyar fordítás egyelőre még nem ismert, nem lepődnénk meg azonban ha a film az Avatar: A Víz útjaként kerülne a hazai mozivásznakra.

Az Avatar: A víz útja több mint egy évtizeddel az első film eseményei után játszódik, és a Sully család (Jake, Neytiri és a gyerekeik) történetét kezdi el mesélni, akik mindent megtesznek egymás biztonságáért. A középpontban a bajok, melyek követik őket, a csaták, melyeket az életben maradásért vívnak, és a tragédiák, melyeket átélnek lesznek

— olvasható az első tömör, de legalább hivatalos cselekményleírásban. Mindezek mellett a CinemaConon az is kiderült, hogy készülőben van az első rész felújított, 4K, HDR változata, mely újra megtekinthető lesz a mozikban is. Az Avatar: The Way of Water premiere 2022. december 16-ra várható.

(Forrás: Polygon)