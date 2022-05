A Sony az Uncharted és a The Last of Us után most három másik nagyágyúját is sorozatként fogja feldolgozni.

Fotó: YouTube

Tom Holland főszereplésével került idén mozikba a Naughty Dog zseniális kalandjátékának, az Uncartednek a filmadaptációja, de emellett Pedro Pascallal az élen érkezik az HBO Maxre a The Last of Us sorozat is, ami szintén ennek a kiadónak az egyik legnagyobb címének számít. Mindkét játék Sonyhoz tartozik, a cég pedig nem áll le, ugyanis három másik Playstation-videójátékot is átfognak ültetni a képernyőre.

A Gamestar nemrég arról számolt be, hogy élőszereplős feldolgozást kap a Horizon Zero Dawn című akciókalandjáték, amiben egy olyan posztapokalitpikus világot ismerhetünk meg, ahol a gépek vették át az uralmat, az emberek pedig törzsekbe verődve igyekeznek túlélni a mindennapokat.

Emellett pedig érkezik a Ps legendás autósszimulátorának, a Gran Turismónak, illetve az egyik legnagyobb címüknek, a God of Warnak is a maga adaptációja. Utóbbinak főszereplője egy spártai harcos, Kratos, aki családja elvesztése után bosszúhadjáratot indít a olimposziak ellen, és ő maga válik a háború istenévé, sőt, még Zeusznak is ellátja a baját történetének egy pontján.

Az is kiderült, hogy a Sony a Horizon Zero Dawnt a Netflixre, míg a God of Wart az Amazon Prime Videora bízta rá.