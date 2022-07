A Guinness Rekordok Könyve alapján, Kate Bush már három alkalommal is rekordot döntött a Stranger Thingsnek köszönhetően.

Fotó: Instagram

A Netflix sorozatának hála, Kate Bush Running Up That Hill című dala három rekordot is megdöntött, amióta először felcsendült Max fejhallgatójában.

Az 1985-ös dal jelenleg nem csak a legrégebb óta tartja az első helyet a toplistákon Angliában, de Bush a legidősebb énekesnő is, aki magáénak mondhatja a dobogó legtetejét.

Az énekesnő korábban már elmondta, hogy ugyan számított arra, hogy az emberek felkapják egy kicsit a dalát a sorozat miatt, de arra álmában sem gondolt volna, hogy ilyen szinten megőrülnek majd érte.