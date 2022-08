1959 márciusában bemutatkozott az első Barbie baba a New Yorkban tartott játék expón, ahol Ruth Handler, a Mattel társalapítója kislánya közreműködésével, aki papír figurákkal játszott, egy új korszakot indított el.

A Barbie óriási siker volt, igazi úttörő a piacon, ami évtizedekkel később sem veszített népszerűségéből.

Fotó: YouTube

A History információi szerint, csak a megjelenésének évében, 300 ezer babát adtak el, ami az évek során csak nőtt. Később bekerült a képbe Barbie barátja, Ken, illetve újabb és újabb variációkkal, tagokkal bővült a termékcsalád. A Barbie Media szerint, minden percben, legalább 100 babát adnak el világszerte.

Miközben a Mattel épp meggazdagodott a szőke babából, a Hasbro is azon ügyködött, hogy felvegyék a versenyt a konkurenciával, ekkor született meg "Little Miss No Name", azaz kb. "Miss kis névtelen". Az 1965-ben bemutatott baba azonban szöges ellentéte volt Barbienak, méghozzá minden tekintetben.

A Mattel figurájával szemben, akinek 1964 és 1965 között 50-nél is több ruhát készítettek, Little Miss No Name azért volt szomorú, mert nem volt neki csini ruhája, ez pedig a reklámban is elhangzott.

"Nincs neki cipője, de még neve sem."

A dobozon úgy nézett ki, mintha mezítláb állna a havas utcán, és gyakorlatilag egy magára hagyott gyerekről beszélünk, ami önmagában is nagyon szomorú, de hófehér bőre, és a semmibe meredő tekintete sem segített abban, hogy az emberek megkedveljék.

A baba lényege az lett volna, hogy a gyerekek szeressék, törődjenek vele és kihúzzák őt abból a szomorú helyzetből, amiben "élnie" kellett eddig.

"Nagyobb szüksége van a törődésre és szeretetre, mint bármelyik másik babádnak eddig" - hangzik el a reklámban. Little Miss No Name műanyag könnyekkel is rendelkezett, amit a gyerek egy mozdulattal levehetett az arcáról, ezzel megnyugtatva őt.

A baba ijesztő szemeit egyébként egy népszerű művész, Margaret Keane inspirálta, aki hasonlóan ábrázolta gyerekeit néhány festményén, amiről egy 2014-es interjú során elmondta, hogy az ő belső vívódásait, és a világban történő értelmetlen erőszak előtt álló értetlenséget szimbolizálják.

Little Miss No Name azonban nem tudta felvenni a versenyt Barbieval, és 1968 után lekerültek a babák a játékboltok polcairól, azonban manapság igazi gyűjtői darabnak számít egy ilyen figura, ami akár 700 dollárt is megérhet.