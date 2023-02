A The Wall Street Journal értesülései szerint a Showtime berendelte a Dexter és a Dexter New Blood előzménysorozatát, amely a fiatal sorozatgyilkos korai éveit fogja bemutatni.

A Dexter: Origins története Miamiban játszódik majd, és Dexter első éveit láthatjuk a rendőrségnél mint vérnyomelemző, és az ígéretek szerint az eredeti széria szereplőinek fiatalabb változataival is találkozni fogunk.

A Showtime emellett Dexter Morgan fiára, Harrisonra is felépít egy saját sorozatot, amely a New Blood eseményei után fog játszódni. Harrison New Yorkban próbál megbirkózni a saját Sötét Utasával, és akárcsak apjában, benne is ott lapul a gyilkos.

Arról még nem tudni, hogy Michael C. Hall bármilyen formában visszatér-e.