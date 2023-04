Puskás-Dallos Bogi és párja, Puskás Peti alig egy hónapja jelentették be, hogy első gyermeküket várják. Azóta a házaspár közeli barátja, Rácz Jenő sztárséf bejegyzésének köszönhetően az is kiderült, fiúval várandós az énekesnő. Most hétvégén viszont mindenki láthatta, hogy mekkora már Puskás-Dallos Bogi pocakja.

A világ legboldogabb emberei vagyunk, mert szülők leszünk. Nagyon várunk, kisbabánk

– írták a március végi bejelentésükkor, amit közösségi oldalukon osztottak meg egy közös képpel. Az énekesnő és zenekara hétvégén a Duna Szerencse Szombat című műsorában lépett fel, ahol már jól lehetett látni a testhezálló ruhában a kismama növekvő hasát.