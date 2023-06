Videó is készült a nem túl szokványos jelenetről.

Fotó: instagram

Nehéz szavakat találni arra a jelenetre, amely a minap történt egy floridai strandon: gyakorlatilag a semmiből felbukkant a vízben egy medvebocs, majd miután a tenger partra mosta őt, a csapzott állat nemes egyszerűséggel végigszáguldott a fürdőzők közt, és eltűnt a közeli szálloda mögött.

Egy szemtanúnak hála videó is készült az esetről, ez járta be most az internetet. A történtek kapcsán számtalan kérdés merülhet fel az emberben: mióta úszkálhatott a vízben a medve, egyáltalán hogy került oda, vagy összességében Új-Mexikóba (ahol közel sem őshonos), vagy hova menekült a lebukása után? Sajnos ezekre nem nem tudjuk a választ, mindenesetre a jelek szerint az állat nem sérült meg, ahogyan ő sem bántott senkit.

(via 24.hu)