Szeplői is jól láthatóak.

Teljesen natúr fotókat osztott meg magáról a közösségi oldalán Tóth Andi. Az X-Faktor és a Dancing With The Stars korábbi győztese smink nélkül, és kissé kócos hajjal látható legfrissebb Instagram-felvételein, ami miatt sokan dicsérték is.

Az énekesnő fotója igazi kommentcunamit indított el. Voltak olyanok is, akik megjegyezték, hogy Tóth a rossz napjain is jobban néz ki, mint a legtöbb ember a jó napokon.

Erről a képről Náray megnyilvánulása jutott eszembe: »Engedtessék meg Nekem, hogy kitől hallgatom meg a szépet, meg a csúnyát is, mert a kis virágos fantomképű Jucikának a beírására az ívét tudom megrajzolni, ahogy köpök«

– jegyezte meg az egyik követő.