Feljelentést tett, de nem hisz benne, hogy bármije is előkerül.

Mint arról mi is beszámoltunk, Lakatos Márkot a barcelonai nyaralása során, nyílt utcán rabolta ki egy motoros tolvaj. A stylist a katalán főváros főutcáján sétált egy barátjával, amikor kitépték a kezéből a táskáját, elrabolva az összes hitelkártyáját, iratát és a nála lévő készpénzét, így nem is csoda, hogy sokkot kapott a történtek után. Az incidens részleteiről most a Blikknek is megszólalt.

Befordultunk a sarkon, hirtelen egy motoros hajtott a járdára, majd a nálam lévő táskámat kitépte a kezemből, aztán gyorsan elhajtott vele. A barátom utánarohant, én viszont leblokkoltam a sokktól. Persze nem sikerült elkapnia a motorost, így az összes hitelkártyámmal, iratommal, edzőcuccommal, készpénzemmel és a táskámmal köddé vált

– mesélte a lapnak Lakatos Márk.

A stylist ugyanakkor azt is hozzátette: korábban több barátját is kirabolták már Barcelonában, de aznap annyira önfeledt hangulatban volt, hogy meg sem fordult a fejében, hogy ez vele is megtörténhet.

A barátom segített ki és adott kölcsön, amíg haza nem megyek, mert néhány napig még itt leszek, hogy befejezzem a könyvem, továbbá Madridban is eltöltsek néhány napot, ami a regényem szempontjából elengedhetetlen. Persze azóta már vagy százszor végiggondoltam, hogy nem kellett volna az összes kártyámat és pénzemet magammal vinnem, de ilyesmire az ember nyilván nem gondol előre.

Bár a rablást követően a rendőrségen is járt, hogy feljelentést tegyen az elkövető ellen, nem sok reményt fűz hozzá, hogy bármi is előkerüljön:

„Persze, bosszant az anyagi veszteség és az iratok pótlása, de leginkább lelkileg viselt meg ez az egész. Szörnyű érzés, mert olyan, mintha valaki bemocskolna vagy épp megerőszakolna, miközben azt latolgatom, hogy én vajon hol hibáztam. De mivel mindennek a jó oldalát igyekszem látni, ez a szörnyű eset legalább megerősített egy régi barátságot is, és nem győzöm megköszönni a barátomnak, hogy önzetlenül és szó nélkül segített nekem ebben a helyzetben” – zárta gondolatait az esetről.