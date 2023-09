Ciki vagy nem?

Igencsak megosztja az internetezőket az, ahogyan Dua Lipa garnélarákot grillezett a napokban. Az énekesnő módszerét sokan Kendall Jenner hírhedten furcsa uborkavágási módszeréhez hasonlítják, hiszen vele történt egy kis baki.

A Dance the Night című dal előadója nemrég Ibizán ünnepelte a 28. születésnapját családja és barátai körében, a jeles esemény alkalmából pedig grilleztek is egy jót. Az énekesnő húga, Rina Lipa a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében néhány videót is mutatott: a felvételeken Dua Lipa állt a grillezőnél, s nagy szorgosan forgatta a garnélarákokat, nehogy odakapjanak – vagy legalábbis próbálkozott ezzel. A sasszemű rajongók közül ugyanis többeknek feltűnt, hogy a grill nem lett bekapcsolva – mintha csak az Instagram-videó kedvéért állt volna oda a grillezőhöz. Sokaknak az sem tetszett, hogy egymásra rakosgatta a rákokat.

Még csak nem is tűnik úgy, hogy a grill be lenne gyújtva. Ezt jobban is eljátszhatták volna!

Biztos a napon sül. Hagyjatok neki időt!

– írta pár követő.

Dua Lipa cooking shrimp in new video. pic.twitter.com/NtCkZPeqz4 — Pop Crave (@PopCrave) August 29, 2023

Mások azért kritizálták az énekesnőt, mert nem grillezéshez való ruhát viselt.

(via Independent)