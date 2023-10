Nagy tisztelője a magyar kutatónak.

Karikó Katalin friss Nobel-díjas kutatót Szegeden csaknem ezren köszöntötték a díszteremben és a hivatal előtt. Kereken ötven évvel ezelőtt járt Szent-Györgyi Albert a városban először, miután az Egyesült Államokba távozott. Dolgozószobáját most Karikó Katalin kapta meg. Mint ismeretes, a magyar biokémikus, kutatóbiológus, a koronavírus elleni, mRNS-alapú oltóanyag egyik kifejlesztője. A világhírű kutató az első magyar nőként, valamint a 16. magyar díjazottként kapta meg a rangos elismerést.

„Nem vagyok színésznő, sem énekes, de örülök, hogy ilyen sokan eljöttek köszönteni. Ezzel is próbáljuk a figyelmet a tudományra irányítani” – mondta mosolyogva Karikó Katalin az Index azon kérdésére, hogyan éli meg, hogy a Szegedi Tudományegyetemnél ezrek ünnepelték őt.

A 68 éves professzor asszony által elért eredményeket Nagy Ervin is sokra tartja, aki egy örök emléket is őriz Karikóról. A színész büszkén osztott meg egy közös fotót a közösségi oldalán, egyúttal üzent is a kutatónak.

A szobám falán ez a kép örökre ott lóg majd! Köszönjük, Katalin, hogy megmentette a világot! Megtiszteltetés volt találkozni önnel

– hálálkodott a színész.

(via Blikk)