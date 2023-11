Igazi csodagyereknek tartják.

Kulcsár Edina három gyermek büszke édesanyja, aki a közösségi oldalán is örömmel szokott beszámolni családi életének történéseiről. Az egykori szépségkirálynő képet is szívesen mutat csemetéiről, az első házasságából született Medoxról és Nináról, valamint a második férjétől, G.w.M-től, azaz Varga Márktól született Amaráról – akikről megható történeteket is mesél. Így történt ez a minap is, amikor a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében az egyik követője kérdésére elárulta, mi volt legnagyobb gyermekének, Medoxnak az első szava.

A most ötéves kisfiú rajongott Mickey egérért – olyannyira, hogy már négy hónaposan, mindenki legnagyobb meglepetésére kimondta: „Miki”.

Sokszor ment a háttérben ez a mese, amikor még nagyon picike volt Medike, és volt egy ilyen plüssünk is. Valahova vidékre mentünk, Medike pedig kb. 4 hónapos lehetett. Többen voltunk az autóban, éppen leparkoltam, amikor hátulról egy számomra eddig nem hallott hang megszólalt, hogy »Miki«. Hátrafordultam, és kérdően néztem mindenki másra, hogy ezt az én 4 hónapos gyerekem mondta? De szerencsére mások is hallották. Ez volt az első szava, aztán ezután nem mondott semmit kb. 1 éves koráig.

– árulta el követőinek Kulcsár Edina, akinek szavait a Bors idézte.