Egymás idegein táncolnak.

Mint ismert, átrendeződtek a párok az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát! című utazós kalandrealityben. Így történt, hogy Nagy Alekosz párja Kecskés Enikő lett, s bár csak egy napot kellett kibírniuk egymás mellett, ez a jelek szerint mégsem ment könnyen és a legnagyobb nyugalomban. A ValóVilág korábbi győztese és a fiatal modell között már jó ideje megy az adok-kapok a műsorban; utóbbi például megjegyezte, mennyire cikinek véli, hogy a valóságshow-hős vagyonőrként keresi a kenyerét.

A különös és sokszor nehezen értelmezhető eszmefuttatásairól is elhíresült Alekoszt azonban nem kell félteni: felvázolta a modellnek, mennyire nem tartja fairnek, hogy az olyan nők, mint a párja, Varsányi Réka, éppen annyi pénzt keresnek egy hónap alatt, mint amennyit Kecskés két nap alatt el szokott költeni. Kecskés ekkor meg is kérte a vagyonőrt, hogy állítsa le magát, s megjegyezte: szépsége ellenére nem biztos, hogy olyan életet él, mint azt ő feltételezi. Aztán az is kiderült, hogy az egykori villalakó azért találja vonzónak a modellt, mert egy szívtelen, felületes nő.

A játékosok később azt a feladatot kapták, hogy mossanak aranyat. Alekosz ekkor is kikészítette Kecskés Enikőt: aranyásónak nevezte őt, aztán tovább biztatta az aranymosásra, mondván, hogy úgyis ezt csinálja otthon is.

Profi aranyásó vagy. Figyelj, gratulálok ehhez. Ez az egy, amihez értesz!

– szúrta oda a modellnek, akinél elszakadt a cérna.

Alekosz, k.ssolj már be! Olyan vagy, mint a Sipos F. Tamás! Azt hittem, nála nincs irritálóbb személy!

A vagyonőr bevallotta: nagyon is élvezi, hogy a modell idegrendszere ki van készülve miatta.

Alapvetően viccesnek találom, amit Enikő csinál. A vicces része az, hogy én látom, hogy ő micsoda kínokat él át, mekkora kínszenvedés neki ez a velem való lét. A háta közepére kíván már engem, és már olyan zsigeri, elemi részecskék mozdulnak meg benne idegi alapon... A teljes idegrendszere gallyra van vágva! Időzített bomba, egy szunnyadó vulkán

– magyarázta Alekosz, akinek szavait a 24.hu idézte. Kecskés az adás végére teljesen kiborult: káromkodva üvöltött Alekosznak, majd letépte magáról a mikroportot, és otthagyta a stábot.