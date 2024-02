Az Egyesült Királyság legidősebb csatára még mindig hetente háromszor lövi a gólokat helyi focicsapatának 90 éves korában – írja a The Sun.

A cselmester Mike Fisher – akit csapattársai Nindzsának becéznek – 75 évvel ezelőtti, 1949-ben kezdődött futballkarrierje óta még mindig átlagosan egy-egy gólt szerez meccsenként. Az egykori veterán minden kedden, szerdán és csütörtökön pályára lép egy helyi szeniorcsapatban, miután 82 évesen hozzájuk igazolt.

Korábban a West Mids-i Bloxwichben élő Fisher egészen 40 éves koráig játszott, majd hosszabb szünetet tartott, és élvezte az életet. Miután tíz éve újra beleszeretett a sportágba, újra rendszeresen játszik az Old Corinthians csapatában. A gólvágó múlt héten a kerek 90. születésnapját is megünnepelte csapattársaival, sőt aznap öt gólt is szerzett a nála 40 évvel fiatalabb ellenfelekkel szemben.