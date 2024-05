A Rét című daltól zengett az aluljáró. Hidegrázós videó következik.

Fotó: TikTok

Nem túlzás azt mondani, hogy jelenleg rengetegen Azahriah-lázban égnek, a 22 éves előadó ugyanis vasárnap este már zsinórban harmadik alkalommal tölti meg a Puskás Arénát. Emiatt még a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) is kiadott egy közleményt, javasolva, hogy a koncertre igyekvők autó helyett inkább a tömegközlekedési eszközöket válasszák.

Éppen ezért lehetett, hogy a gigakoncert után a Keleti pályaudvarnál is jókora tömeg gyűlt össze. Minden bizonnyal ezt ragadta meg néhány utcazenész is, akik a Rét című dalt játszva maguk köré csalogattak mindenkit. A TikTokra is felkerült erről egy videó, amelyen jól látható, milyen összetartóak az Azahriah-rajongók. A közönség ráadásul rendkívül színes volt: kulturáltan bulizott és énekelt együtt minden korosztály.