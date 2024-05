Hamarosan világra hozza negyedik gyermekét.

„Beléptem a 3. trimeszterbe!” – újságolta el követőinek az Instagramon Kulcsár Edina, aki élete egyik legboldogabb időszakát éli, hiszen a negyedik gyermekét hordja a szíve alatt, ugyanakkor azt sem tagadja, bizony vannak nehézségei. Az egykori szépségkirálynő azért írt erről a közösségi oldalán, mert szerinte nem mindig csak a jót kell mutatni és kommunikálni.

Az üzletasszonynak ráadásul erőt ad, ha valaki olyannal találkozik, aki hasonló cipőben jár, mint ő.

„Én szinte mindenben meg tudom találni a jót! Mindenki sikerének és jólétének tudok örülni. Még annak is, ha valakinek módjában áll folyamatosan utazni és márkásabbnál márkásabb dolgokra költeni. Engem ez is inspirál, hiszen általuk látható, hogy semmi sem lehetetlen. Ettől függetlenül sokszor nem ezek adnak plusz erőt a nehéz napokon, hanem az, ha tudok azonosulni másokkal, akik hasonló cipőben vannak mint én. Például akik gyűrik az anyukák sokszor kemény hétköznapjait! 3 gyermekem van. Kettő ovis, a legkisebb pedig most töltötte be az első életévét. Ráadásként hamarosan lesz ugye még egy babám, aki minden pillanatban emlékeztet az egyre erősödő mozgásával, hogy már nem sok idő, és ő is itt lesz.

Imádok mindent úgy ahogy van és hálás vagyok mindenemért amim van, de ez még nem jelenti azt, hogy nem nehéz. Olyan sokszor elfáradok. Nem is feltétlenül testileg, mert szerencsémre, nagyon tudom magam tartani, de lelkileg hamarabb lemerülök. Ettől függetlenül egy anyuka nem mondhatja azt, hogy elfáradtam, még várandósan sem! Nem teheti meg, hogy ne ugorjon ki az ágyból hajnalok hajnalán, ha valamelyik gyermeke kiabál, hogy Anya... és ez a lista még jó hosszú lehetne!

– fogalmaz Kulcsár Edina, hozzátéve, nem vállalt volna ennyi gyereket, ha nem lett volna tisztában azzal, hogy bírni fogja. Az egykori szépségkirálynő teljes bejegyzése ide kattintva érhető el.