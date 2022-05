Ezekre a napokra vegyen ki szabadságot az ősszel!

Super Bowl-esélyes párharccal indul az idény!

A szokásoknak megfelelően a bajnok hazai mérkőzésével indul el az új NFL-idény, a Los Angeles Rams pedig a fogadóirodák szerint a Super Bowl favoritját, a Buffalo Billst fogadja – magyar idő szerint szeptember 9-ére virradóra.

szeptember 9., 2.20: Los Angeles Rams – Buffalo Bills

További nagydöntők lehetnek

október 3., 2.20: Tampa Bay Buccaneers – Kansas City Chiefs

Tampa Bay Buccaneers – Kansas City Chiefs október 23. 22.25: San Francisco 49ers – Kansas City Chiefs

San Francisco 49ers – Kansas City Chiefs október 31., 1.20: Buffalo Bills – Green Bay Packers

Buffalo Bills – Green Bay Packers november 27., 22.25: Kansas City Chiefs – Los Angeles Rams

Kansas City Chiefs – Los Angeles Rams december 18., 2.25: Tampa Bay Buccaneers – Cincinnati Bengals

A tavalyi bajnok Tampa Bay Buccaneers Tom Brady visszatérésének lendületével várja az új idényt (rögvest egy dallasi vasárnap éjjeli rangadóval!), a gyors formába rázódásra szükség is lesz, hiszen kifejezetten nehéz menetrendet kaptak a Kalózok, az első négy körben a Cowboys mellett a mumus Saints, a Packers és a Chiefs lesz az ellenfél…

A 2021-es finálé megismétlődése mellett kiemelendő Bradyék Bengals ellen párharca is, hiszen az idei döntős Joe Burrow-ékkal is összecsapnak december közepén.

A kettő között még a címvédő Rams is találkozik a 2019-es idényt megnyerő, 2020-ban döntőző Chiefsszel, a Buccaneers–Bengals másnapján pedig a Packersszel is! És akkor ne hagyjuk ki a 2020-as döntő „visszavágóját” sem, október 23-án a 49ers fogadja a Chiefst.

NFC-gigászok

szeptember 25., 22.45: Tampa Bay Buccaneers – Green Bay Packers

Tampa Bay Buccaneers – Green Bay Packers november 6., 22:45: Tampa Bay Buccaneers – Los Angeles Rams

Tampa Bay Buccaneers – Los Angeles Rams december 20., 2.15: Green Bay Packers – Los Angeles Rams

Aaron Rodgers – Tom Brady. De most komolyan, kell ennél több bárkinek? A két gigász első találkozása során előbbi csereként ugrott be Brett Favre (na, ő sem kis név…) helyére, úgyhogy ezt most ne vegyük ide, 2014 novemberében óriási meccsen a Packers 26–21-re legyőzte a Patriotsot, 2018-ban viszont Bradyék otthon visszavágtak (31–17). Ez volt az a párharc amúgy, amelyet szerényen csak Michael Jordan felvezetőjével próbáltak népszerűsíteni, no, nem mintha erre nagy szükség lett volna, ugye. Brady Tampa Baybe szerződése után a Buccaneersszel tükörsimán (38–10) megverték a meccs elején 10–0-ra vezető favoritot, majd a konferenciadöntőben 31–26-ra nyertek az első kiemelt otthonában.

Rodgers–Brady – Jordan felvezetőjével

Gondolhatnánk, hogy a Chiefs és a Packers elleninél pikánsabb meccse már nem lehet a Tampa Baynek, de tévednénk, ugyanis november elején a Los Angeles Rams érkezik Floridába. Hogy ez miért is érdekes? Nos, Tom Brady első Super Bowl-győzelme minden idők egyik legnagyobb meglepetéseként a Rams ellen érkezett. Jó, jó, ez azért önmagában még nem lenne sok. Brady utolsó patriotsos bajnoki címe, a hatodik is a Rams ellen lett meg. Alakul. A Tampával háromszor mérkőzött meg a Kosokkal, és mindháromszor kikapott. Micsodaaa? A konferencia-elődöntőben a Rams 27–3-ra is vezetett már Tampában, de a Kalózok innen egyenlítettek. És a Rams egy utolsó másodperces mezőnygóllal 30–27-re nyert, majd Brady bejelentette visszavonulását, a Los Angeles pedig bajnok lett. A hétszeres Super Bowl-győztes mégis visszatér, és bosszúra szomjazik...

A Rams a Packershöz is utazik, méghozzá decemberben a fagyos tundrára, ahol a kaliforniai csapat tavaly november végén is megfázott.

AFC-gigászok

október 16., 22.25: Kansas City Chiefs – Buffalo Bills

Kansas City Chiefs – Buffalo Bills december 4., 22.25: Cincinnati Bengals – Kansas City Chiefs

Cincinnati Bengals – Kansas City Chiefs január 3., 2.30: Cincinnati Bengals – Buffalo Bills

Október 16. este. Ezt a meccset senki se hagyja ki, aki szereti a támadójátékot! Az előző idény rájátszásában a felek káprázatos meccset játszottak, de ami a negyedik negyed utolsó két percében történt, arra konkrétan szavak sincsenek. Ezt a szakaszt 26–21-es Chiefs-előnnyel kezdték a csapatok, majd Josh Allen Gabriel Davisnek adott 27 yardos TD-passzt, a sikeres kétpontossal pedig 26–29 volt az állás 1:54-gyel a vége előtt. A Chiefs Tyreek Hill 64 yardos TD-jével rögvest felelt, 33–29 1:02-vel a vége előtt. Jöhetett megint a Bills, Gabriel Davis 19 yardos elkapásával megint vezetett (33–36).

De volt még 13(!) másodperc, ami elég volt egy mezőnygólhoz, majd a hosszabbításban Travis Kelce 8 yardos elkapásával 42–36-ra nyert a Chiefs. Josh Allen 329 passzolt és 68 futott yarddal, valamint 4 TD-vel zárt, Patrick Mahomes 378+69 yarddal és 3+1 TD-vel. Védelem az mondjuk nem volt, de akit ez nem zavart, az szenzációsan szórakozhatott!

Hogy aztán jöjjön a konferenciadöntő, ahol a már 21–3-ra is vezető Kansas City a szünet előtt nagy esélyt szalasszon el, Burrow-ék pedig a hajrához közeledve fordítsanak (21–24). Volt még csavar, egyenlített a Chiefs, és támadhatott a ráadásban a sorozatban harmadik Super Bowl-szerepléséért, de ekkor előlépett a Bengals védelme, és a kötélidegzetű Evan McPherson mezőnygóljával a Bengals jutott a nagydöntőbe. Ennek a meccsnek a „visszavágójára” decemberben kerül sor.

A Bengals és a Bills is összecsap egymással, ez már januárra csúszik, egy hétfő esti rangadó keretein belül találkoznak a felek.

Bosszúmeccsek

szeptember 13., 2.20: Seattle Seahawks – Denver Broncos

Seattle Seahawks – Denver Broncos október 30., 22.25: Indianapolis Colts – Washington Commanders

Indianapolis Colts – Washington Commanders december 4., 19.00: Houston Texans – Cleveland Browns

Houston Texans – Cleveland Browns december 19., 2.20: Las Vegas Raiders – New England Patriots

Az első fordulóban minden éjszakai futball kiemelt jelentőségűre sikerült, hiszen a kör zárófellépésén a Denver Broncos látogat Seattle-be. Túl azon, hogy a 2013-as idény végén ez a két csapat döntőzött van egy sokkal lényegesebb szempont is, amiért erre a listára felfért a meccs: az akkor a Seahawksszal bajnok Russell Wilson ugyanis az idény előtt épp a Denverhez került egy masszív csere keretein belül!

Carson Wentznek nem sok sikerélmény adatott meg Indianapolisban, majd az idény után gyorsan tovább is passzolták Washingtonba, most a Commandersszel próbálhat meg revansot venni.

Pont került végre Deshaun Watson régóta húzódó ügyének végére is, ő érte a Cleveland Browns robbantott bankot. Naná, hogy az együttes megy Houstonba ezek után, méghozzá december 4-én, jó kis felvezetése lesz a Bengals–Chiefs-rangadónak!

Végül a Patriots számos érdekes meccse közül a Las Vegas-i kívánkozik említésre leginkább, ugyanis a Raiders főedzője Josh McDaniels lesz, aki a Patriotsnál 2001 és 2008, majd 2012 és 2021 között segítette Bill Belichick munkáját, és hat Super Bowl-győzelemből is kivette így a részét.

1/1 – 1/2

december 4., 19.00: Detroit Lions – Jacksonville Jaguars

Detroit Lions – Jacksonville Jaguars december 23., 2.15: New York Jets – Jacksonville Jaguars

A Jacksonville Jaguars egymást követő két évben is a liga legrosszabbjaként zárt, így kétszer is az övé lett az első választási lehetőség. Ebben az idényben pedig mindkét csapattal megmérkőzik, amelyik őt követte a draftokon.

A 2021-es játékosbörzén a korszakos tehetség Trever Lawrence után ugyancsak egy irányító, Zach Wilson (Jets) ment ki, idén pedig két irányítósiettető volt az első két választás, Trevon Walker és Aiden Hutchinson (Lions) próbálhatja megmutatni a pályán, melyikükkel járt jobban az együttese.

Halálcsoport – AFC Nyugat

No, ebbe nem fogunk belemenni részletesen. Ott van a Kansas City Chiefs, amely a Mahomes-érában még nem tudja, milyen érzés az, amikor egy csapat nem jut be a konferenciadöntőbe, minden évben a Super Bowl egyik fő favoritja. Ott van Justin Herbert vezetésével a brutálisan erős Los Angeles Chargers, amely Khalil Macket is megszerezte a holt szezonban.

Aztán a Denver Broncos, amelyből már csak egy irányító kellett, és megkapta Russell Wilsont. És ne feledkezzünk meg a Las Vegas Raidersről sem, amely Davante Adamsszel vagy éppen Chandler Jonesszal erősített.

Akármilyen döbbenetes, még az is simán elképzelhető, hogy innen mind a négy csapat rájátszásba jut, itt minden egyes ütközet vérre megy majd.

Külföldi meccsek

London

október 2., 15.30: New Orleans Saints – Minnesota Vikings

New Orleans Saints – Minnesota Vikings október 9., 15.30: Green Bay Packers – New York Giants

Green Bay Packers – New York Giants október 30., 14.30: Jacksonville Jaguars – Denver Broncos

Mexikóváros

november 22., 2.15: Arizona Cardinals – San Francisco 49ers

München

november 13., 15.30: Tampa Bay Buccaneers – Seattle Seahawks

Ezekről korábban már csöpögtettünk infókat, de szedjük össze egy helyen, hiszen mégiscsak először jön Európába Aaron Rodgers és a Green Bay Packers (október 9-én), illetve Tom Bradyék Münchent is felavatják nagy örömünkre.

Bár a Seattle már Russell Wilson nélkül érkezik, a rá kíváncsiaknak sem kell búslakodniuk, hiszen a Denver is eljön a kontinensre. Lesz még meccs Mexikóban is, a Cardinals „fogadja” csoportrangadón a 49erst egy hétfő esti összecsapáson.

Ünnepi meccsek

hálaadás

november 24., 18.30: Detroit Lions – Buffalo Bills

november 24., 22.30: Dallas Cowboys – New York Giants

november 25., 2.20: Minnesota Vikings – New England Patriots

karácsony

december 25., 19.00: Miami Dolphins – Green Bay Packers

december 25., 22.30: Los Angeles Rams – Denver Broncos

december 26., 2.20: Arizona Cardinals – Tampa Bay Buccaneers

A szokásos hálaadásnapi triplában a hagyományoknak megfelelően otthon játszik a Lions és a Cowboys, előbbi vendége a Bills, utóbbié a csoportrivális Giants lesz. A harmadik összecsapáson a Vikings a Patriotsot fogadja.

Karácsony pedig igazi sztárparádéval fogad minket, hiszen Aaron Rodgersék Miamiba látogatnak, Russell Wilson visszatér korábbi szenvedései színhelyére a címvédő Rams ellen, Tom Bradyék pedig Arizonába – ahol 2008 februárjában a Giantscel szemben alulmaradt a döntőben, 2015-ben viszont a Seahawksot legyőzte a Patriotscal. Hja, és a mostani kiírás fináléját is itt rendezik meg…

Csata: Los Angeles

január 2., 2.20: Los Angeles Chargers – Los Angeles Rams

Újév napján sem maradunk futball nélkül, komplett fordulót rendeznek vasárnap, ezt nem soroljuk fel, csak a nálunk már másodikára csúszó Los Angeles-i csatát emeljük ki, hiszen először játszik a Chargers és a Rams egymással a költözésük óta az azóta felépült SoFi Stadiumban – 2018-ban még a Coliseumban nyert 35–23-ra a Rams, 2014-ben pedig még San Diego Chargers – St. Louis Rams volt a párosítás (27–24).

Melyik csapat nyeri meg az NFL 2022-es idényét? Buffalo Bills

Cincinnati Bengals

Kansas City Chiefs

Green Bay Packers

Los Angeles Rams

Tampa Bay Buccaneers

más

NFL 2022, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

szeptember 9., 2.20: Los Angeles Rams – Buffalo Bills

szeptember 11., 19.00: Atlanta Falcons – New Orleans Saints

szeptember 11., 19.00: Carolina Panthers – Cleveland Browns

szeptember 11., 19.00: Chicago Bears – San Francisco 49ers

szeptember 11., 19.00: Cincinnati Bengals – Pittsburgh Steelers

szeptember 11., 19.00: Detroit Lions – Philadelphia Eagles

szeptember 11., 19.00: Houston Texans – Indianapolis Colts

szeptember 11., 19.00: Miami Dolphins – New England Patriots

szeptember 11., 19.00: New York Jets – Baltimore Ravens

szeptember 11., 19.00: Washington Commanders – Jacksonville Jaguars

szeptember 11., 22.25: Arizona Cardinals – Kansas City Chiefs

szeptember 11., 22.25: Los Angeles Chargers – Las Vegas Raiders

szeptember 11., 22.25: Minnesota Vikings – Green Bay Packers

szeptember 11., 22.25: Tennessee Titans – New York Giants

szeptember 12., 2.20: Dallas Cowboys – Tampa Bay Buccaneers

szeptember 13., 2.20: Seattle Seahawks – Denver Broncos

(Borítókép: A fogadóirodák favoritja, a Bills nyitja Los Angeles-i vendégjátékával az új idényt – Jamie Squire/Getty Images)