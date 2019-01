Räikkönenék elnapolták a generációváltást

A 2006-os év kiemelten nagy jelentőségű a Forma-1-ben: ekkor vonult vissza – először – Michael Schumacher. Ez kétségtelenül egy korszak végét jelentette, hiszen a következő 11 évben többnyire olyan pilóták lettek világbajnokok – Sebastian Vettel és Lewis Hamilton –, akik a német legenda visszavonulása után érkeztek a mezőnybe, de a 2016-os, egyszeres bajnok Nico Rosberg is csak 2006-ban csatlakozott.

a korszakváltással együtt elkezdődött a generációváltás is.

Juan Pablo Montoya és Jacques Villenueve Schumacherrel egy időben, Ralf Schumacher 2007-ben, David Coulthard 2008-ban, Giancarlo Fisichella 2009-ben, Rubens Barrichello, Nick Heidfeld és Jarno Trulli 2011-ben, Mark Webber 2013-ban fejezte be, a Forma-1-et Hamiltonék generációja uralta.

Schumacher ugyanakkor nem bírta sokáig a Forma-1 nélkül, 2010-ben visszatért még három évre. Ez azért volt különösen nagy jelentőségű, mert így

összeállhatott a forma-1 történetének valaha volt legerősebb mezőnye. 2012-ben hat világbajnok – Schumacher, Vettel, Alonso, Räikkönen, Button, Hamilton – volt egyszerre a pályán.

Ráadásul futamgyőztesből is akadt bőven, a bajnokokon kívül Webbernek, Massának, Pastor Maldonadónak, Rosbergnek és Heikki Kovalainennek is volt legalább egy sikere. Ekkor volt a csúcsán a generációs csata, a régebbi és az új kor legjobbjai egyszerre voltak a pályán. (Még úgy is, hogy például Schumacher, Button vagy Räikkönen túl volt a csúcson).

Schumacher 2012 végi második visszavonulásával azonban végérvényesen elkezdődött kicserélődni a mezőny. Nem sokon múlt, hogy szűk hét évvel később 24 éves mélypontra kerüljön a sportág.

Hamilton, mint rangidős

Volt a 2018-as szezonnak egy olyan szakasza, amikor úgy tűnt, hogy egyetlen olyan pilóta sem lesz a mezőnyben, aki még versenyzett a ferraris Schumacher ellen:

Nico Rosberg, Jenson Button és Felipe Massa korábban visszavonult, előbbi 2016-ban, utóbbi kettő 2017-ben.

2018 augusztusában bejelentette távozását Fernando Alonso.

2018 szeptemberében a Ferrari bejelentette Charles Leclerc érkezését Kimi Räikkönen helyére, de a váltást hónapok óta pedzegették.

Robert Kubica visszatérése ekkor még lehetetlennek látszott.

Nyáron tehát úgy tűnt, végbemegy a teljes generációváltás. 2019-ben a januárban 34 éves Lewis Hamilton lett volna a Forma-1 legidősebb tagja, két aktív világbajnoka maradt volna a mezőnynek és csupán öt pilótának lett volna legalább egy futamgyőzelme. Utóbbihoz hasonlóra legutóbb

1995-ben volt példa.

A negatív rekord

Az 1995-ös szezon úgy kezdődött, hogy csak három futamgyőztes volt a mezőnyben: Schumacher, Damon Hill és Gerhard Berger. Az évad hatodik futamán Jean Alesi győzni tudott Kanadában, két versennyel később Johnny Herbert nyert a Benettonnal Angliában, a Portugál Nagydíjon pedig David Coulthard is megszerezte karrierje első győzelmét – így lett hat futamgyőztes a szezon végére.

Augusztusban úgy tűnt, a ciklusnak ehhez az állapotához térünk vissza:

24 éves negatív rekordot állíthatott volna be a Forma-1 mezőnye, ha nem tér vissza 2019-re Robert Kubica, Räikkönen pedig nem marad.

A finn világbajnok a vb-címe óta egyik legjobb egyéni teljesítményét nyújtotta 2018-ban, illetve annyira kötődött az olasz csapathoz, hogy szinte adta magát, hogy a Sauberhez, élete első istállójához, a Ferrari kvázi fiókcsapatához igazol. A döntése mégis meglepő volt, mert azt kevesen gondolták, hogy jóval kevésbé versenyképes technikával is lesz kedve folytatni 39 évesen.

Kubica helyzete más volt. A lengyel pilóta 2010-ben súlyos ralibalesetet szenvedett, a jobb kezét majdnem amputálni kellett, a mai napig nem tudja rendesen használni. Marketingértékén és pénzes támogatóin kívül nem sok érv szólt a visszatérése mellett, hisz legutóbb 2010-ben vezetett Forma-1-es autót versenyen.

A hivatalos bejelentésig nem tűnt reálisnak, hogy visszajöhet, de megtörtént, megmentette az F1-et a 24 éves mélyponttól, illetve boldoggá tette Lewis Hamiltont.

Robert idősebb mint én? Tökéletes! Nagyon örülök, hogy visszatért. Miután Fernando visszavonult, én lettem volna a második legidősebb a mezőnyben, de most akkor maradhatok harmadik

– nyilatkozta a brit világbajnok.

A valaha volt legfiatalabb mezőny

Bár a teljes generációváltás elmaradt, még így is a 2019-es mezőny a legifjabb a Forma-1 történetében. A 22 éves Esteban Ocon, a 26 éves Stoffel Vandoorne, a 37 éves Fernando Alonso, a 28 éves Marcus Ericsson, a 29 éves Brendon Hartley és a 23 éves Szergej Szirotkin helyett ugyanis érkezett:

Lando Norris (19 éves),

Antonio Giovinazzi (25),

Danyiil Kvjat (24),

Alexander Albon (22),

George Russell (20),

Robert Kubica (34).

Norris (McLaren), Russell (Williams) és Albon (Toro Rosso) abszolút újonc, Giovinazzi (Sauber), Kvjat (Toro Rosso) és Kubica (Williams) már indult korábban. Velük kiegészülve a mezőny átlagéletkora a 2019-ben

26 év és 6 hónap.

A korábbi rekordot az idei mezőny tartotta 26 évvel és hét hónappal, majd az 1997-es szezon következik 27 év körüli átlagkorral.

Ma már tehát fele olyan idősek a pilóták, mint a Forma-1 kezdetén: 1950-ben ugyanis 52 év volt a mezőnyátlag.

És amint Räikkönen visszavonul, végleg lezárul egy korszak: nem lesz olyan pilóta a Forma-1-ben, aki valaha vezetett élesben V10-es motorral hajtott Forma-1-es autót, a tízhengeresekkel ugyanis 2005-ben futhattak utoljára.

(Borítókép: Kimi Räikkönen Olaszországban 2018. szeptember 2-án. Fotó: Charles Coates / Getty Images)