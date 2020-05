Leclerc űzhette el Vettelt a Ferraritól

Vettel eddig öt szezont töltött el a Ferrarinál, ahol 101 futamon indult el, 14 futamgyőzelmet, 12 pole pozíciót és 54 dobogós helyet szerzett meg. 2017-ben és 2018-ban világbajnoki ezüstérmes volt, mindkétszer Lewis Hamilton mögött, 2015-ben pedig bronzérmet szerzett a szezon végén.

Rengeteg pilóta megirigyelhetné ezt az eredménysort, Vettel viszont újabb világbajnoki címekért ment a Ferrarihoz, ez pedig nem jött össze neki, de 2020-ban, utolsó ferraris szezonjában természetesen még javíthat.

Mi vezetett odáig, hogy Vettel elhagyja a Ferrarit?

Ki jöhet a helyére a sztárcsapathoz?

A május 12-én hivatalossá váló távozásakor azt közölte, nem pénzügyi vita vezetett ahhoz, hogy úgy döntöttek a Ferrarival, nem tárgyalnak a 2020 végén lejáró szerződés meghosszabbításáról. De akkor mi lehet a háttérben?

A sokadik csepp a pohárban

Vettel közleménye is meglehetősen titokzatosra sikerült:

Az elmúlt hónapok történései sokunkat arra késztetett, hogy elgondolkodjunk az életünket képző dolgok fontossági sorrendjén. Nekem is idő kell, hogy rájöjjek, mi számít a jövőm szempontjából

– írta a német pilóta, aki ezzel nem sokat árult el a közelgő terveiről. Sőt, tulajdonképpen semmivel sem lettünk okosabbak, ez alapján ugyanakkora esély van rá, hogy a 2020-as szezon végén visszavonuljon – amiről pletykáltak már egy ideje –, mint arra, hogy más csapatnál folytassa.

Ha nincs a koronavírus-járvány, már hat futamon túl lennénk a szezonban, és elég jól látszana, mi is az erősorrend a csapatok között, ami más kontextusba helyezte volna a távozását. Ehelyett Vettel a többi pilótához hasonlóan otthon ül, a feleségével és a három gyermekükkel töltött, lényegében ajándéknak tekinthető idő pedig alapjaiban változtathatta meg a hozzáállását. Vettel jövőjéről később ejtünk szót, előbb vizsgáljuk meg, hogy mi vezethetett a Ferrarival való szakításig!

A legfőbb ok kimondva-kimondatlanul a fiatal tehetség, Charles Leclerc 2019-es érkezése lehet. A monacói pilóta azonnal megmutatta, hogy köszöni szépen, de nem kér a Ferrarinál évtizedek óta fennálló íratlan leosztásban, miszerint van sorrend a csapaton belül. A Ferrari a múlt szezon elején még megpróbálta látványosan tolni Vettelt, de aztán gyorsan kiderült, hogy Leclerc egyszerűen jobban teljesít a 2019-es kocsiban, az SF-90-ben, amit aztán a szezon végi eredmények is igazoltak. Leclerc két futamgyőzelem mellé további nyolc dobogós helyet gyűjtött, Vettel viszont csak egyszer nyert a többi nyolc dobogós helye mellett, így Leclerc mögött zárva az 5. helyen végzett a világbajnoki pontversenyben.

Ehhez vegyük hozzá a 2015 óta tartó, rendre a Ferrari vereségével záruló küzdelmet a Mercedesszel, majd adjuk hozzá a 2019-es Brazil Nagydíjon történteket, ahol Leclerc nem engedett a futam hajrájában, a keménykedés pedig mindkettejük kieséséhez vezetett.

Ez már a sokadik incidens volt közöttük, de itt lett végleg világos, hogy a Ferrari nem tudja helyén kezelni a rivalizálást, Vettel pedig már nem bízhatott abban, hogy pusztán rangidősként megkapja az előjogokat.

Hasonló csapaton belüli viszályból láthattunk párat azért az elmúlt időszakban. Ugyan nem direkt az egymás elleni küzdelem vezetett Daniel Ricciardo és Max Verstappen párosának szakításához a Red Bullnál (fontos tényező volt a pénz is ), de 2018-ban azért többször ment a túlzott keménykedés kettejük között a pályán. A legemlékezetesebb incidens talán Bakuban volt, amikor a hosszú egyenes végén lökték ki egymást a nagy meg nem értés közepette.

Lewis Hamilton nem mondható ki nem állható természetnek, de Fernando Alonsóval egy szezon is elég volt ahhoz, hogy elmérgesedjen a viszonyuk, aztán jött Nico Rosberg, akivel négy év alatt jutottak el oda, hogy a gyerekkori barátságot sutba dobva már alig beszéltek. Alonso nehezen tűrte 2007-ben a McLarennél, hogy az újonc nem sorol be mögé, és addig foglalkoztak egymással, hogy végül Kimi Räikkönen lett a világbajnok 110 ponttal, Alonso és Hamilton pedig egyaránt 109-cel zártak mögötte. Alonso aztán visszament a Renault-hoz. Rosberg 2016-ban a saját vb-címével visszavágott Hamiltonnak (aztán gyorsan vissza is vonult), de emlékezetes volt, amikor sapkadobálásba fajult Hamilton és Rosberg csatája a 2015-ös Amerikai Nagydíjon, ami Hamilton harmadik világbajnoki címét hozta.

De hogy Vettel se maradjon ki a sorból: a Red Bullnál Mark Webberrel romlott meg a viszonya. A hosszú folyamat gyújtópontja a 2013-as a Maláj Nagydíjon volt, ahol a nyílt és világos csapatutasítás ellenére támadta meg a futamot vezető Webbert. Az akció vége elég nagy hiszti lett csapaton belül, és a kapcsolatuk sosem volt már a régi onnantól.

Bejön Webber jóslata?

Hogy 5 év alatt nem jött össze az áhított világbajnoki cím Vettelnek, folyamatosan gyengíthette a motivációját, az pedig, hogy a csapathoz frissen érkező Leclerc egyből megelőzte, már túl sok volt neki a maradáshoz. A távozáskor írt szavai alapján egyértelmű, hogy új kihívást keres, csak azt nem tudni, hogy ezt még a Forma-1-en belül, vagy már azon kívül tenné. Érdemes felidézni viszont Vettel korábbi Red Bull-os csapattársa, Mark Webber 2014-es szavait:

Azt hiszem, hogy mindent korán fog elérni az életben. A nagy győzelmeit és a vb-címeit is korán szerezte meg, korán születik majd az első gyereke, és visszavonulni is korán fog. Valószínűleg még megpróbál odacsapni a piros autóban, aztán szajonara

– találgatott Webber még azelőtt, hogy biztossá vált volna, Vettel a Ferrarihoz igazol. A vb-címei akkor már megvoltak. 2014-ben született meg Vettel és felesége, Hanna Prater első gyermeke, majd 2015-ben a második, a harmadik gyermek pedig 2019-ben érkezett. Tehát ezek a jóslatok, illetve a Ferrarihoz igazolás is bejöttek Webbernek. A telitalálathoz már csak egy visszavonulás hiányzik.

Fotó: Dan Istitene / Getty Images Hungary Vettel a 2019-es Kanadai Nagydíjon a futamgyőzelmébe kerülő időbüntetés után tüntetőleg kicseréli az 1. és a 2. pilóta tábláját saját és Lewis Hamilton kocsija előtt

Alonso lehet az intő jel

Azt viszont egyáltalán nem lehet biztosra venni, hogy Vettel valóban visszavonulna, de tény, hogy a piac nem neki kedvez most. 32 éves, tehát bőven van még ideje a Forma-1-ben – Kimi Räikkönen a szezon végére már 41 éves lesz majd –, a folytatásra vonatkozó kérdés nem is Vettel kora vagy képességei miatt merül fel, hanem azért, mert a Ferrarinál csak rosszabb helyeket látni. Papíron.

Ugyanis Vettelhez hasonlóan Lewis Hamilton szerződése is a 2020-as idény végén jár le, és egy ideje már pletykálnak arról, hogy Hamilton a Ferrarinál köthet ki. Ám pont abból kiindulva, hogy Vettelt nyugodtan hagyják elmenni, az látszik, hogy inkább Leclerc-re építenek a jövőben, ezért ha csak nem maga Hamilton kopogtat be Maranellóban, nem valószínű, hogy a lelépő négyszeres világbajnok helyére egy jelenlegi hatszoros világbajnokot tennének a monacói nyakába. Ha pedig Hamilton marad a Mercedesnél, akkor csak a Ferrarinál rosszabb csapatok jöhetnek szóba. De melyek lehetnek ezek a csapatok és mit jelentene számukra Vettel érkezése?

McLaren: Vettel érkezése mindenképp nagy plusz lenne a csapatfőnök Andreas Seidlnek, akivel még a Sauber BMW-s éveiben dolgozott együtt. Ugyanakkor a fő gond Vettel fizetése lenne: épp a McLaren harcol az egyik leghevesebben a költségplafon csökkentéséért, tehát elég nehéz lenne megoldani az igazolást, hacsak Vettel nem engedne súlyos tízmillió eurókat az igényéből.

Renault: Ha csak nem érinti kifejezetten rosszul a Renault-t a koronavírus-járvány gazdasági hatása, akkor a gyári csapatnak meglehet a tőkéje a korábbi világbajnok megszerzéséhez, és az ambícióik mellé is jól passzolna egy ekkora sztár megszerzése. Más kérdés, hogy javulniuk kéne ahhoz, hogy ne hasonló gyötrődés legyen, mint amit Fernando Alonso élt át a McLaren-Hondánál.

Aston Martin Racing Point: A klónozott Mercedestől sokat várnak 2020-ban, akár a 4. helyre is felugorhatnak a csapatversenyben, és ha tényleg sikerül az elvárások szerint teljesíteniük, akkor készülhetnek egy nagyobb dobásra is. Mivel 2021-ben az Aston Martin is beszáll a csapat mögé, ezért nekik külön jól jönne egy sztárpilóta megszerzése. Más kérdés, hogy ha nekiállnak Vettelre licitálni, akkor egyből gondolkodhatnak azon is, hogy melyik ujjukba harapjanak: a csapat résztulajdonosának fiát, Lance Strollt, vagy a szintén erős szponzorokat hozó Sergio Pérezt tegyék parkolópályára Vettel kedvéért.

Ki mehet a helyére?

1996 óta a Ferrari igazoláspolitikája egyértelmű volt: sztárt csak sztár válthat.

Michael Schumacher helyére Kimi Räikkönen érkezett, őt aztán Fernando Alonso váltotta, akinek a helyére Sebastian Vettel ült be később. Ez a formula viszont borulhat most, hiszen a sztár, aki átveheti Vettel helyét, már ott van a csapatban a 2019-ben megszerzett Charles Leclerc személyében.

A monacói szupertehetség mellé egy gyors, keményen dolgozó, tapasztalt és legfőképpen a régi hagyományokat figyelem előtt tartva engedékeny pilóta kell, hogy ne fordulhasson elő még egyszer olyan csatározás, amit Vettel és Leclerc műveltek 2019-ben. Olyan, aki azért képes a győzelemre is képes, ha úgy adódik. Félig már a 2022-ben érkező új szabályrendszerre is gondolva olyan erős párost kell összehozniuk, amely a a csapatversenyben versenyképessé teheti a Ferrarit.

Sajtóhírek szerint a Ferrari listáján három név szerepel a jelenlegi F1-mezőnyből: Carlos Sainz, Daniel Ricciardo és Antonio Giovinazzi. A triót zárójelben kiegészíthetjük még Fernando Alonsóval is, aki épp a múlt héten nyilatkozott arról, hogy elúszni látszik az F1-be visszatérés lehetősége számára, ám a Ferrarinál megüresedő hely elméletben változtathat ezen.

Giovinazzi abból a szempontból logikus, hogy a Ferrarival szoros kapcsolatot ápoló Alfa Romeónál vezet, a Ferrari tartalékpilótája is ő, ugyanakkor nincs még kellő tapasztalata a Ferrarira való váltáshoz.

Ricciardo (Renault) és Sainz (McLaren) ideális jelöltek, jó csapatjátékosnak számítanak, tehát simulékonyabb lehet a viszonyuk Leclerc-rel a Ferrarinál, és kellően gyorsak is. Daniel Ricciardo neve korábban is felmerült a Ferrarinál, de akkor inkább a Renault (és a pénzt) választotta, másodszorra viszont aligha mondana nemet egy ilyen felkérésre. Igazolta már, hogy tud futamokat nyerni, és a most távozó Vettel ellen is jól ment 2014-ben, ami jó ajánlólevél lehet az olaszoknál. Sainz remek szezont futott 2019-ben, hatodik lett a világbajnoki pontversenyben, és egy harmadik helyet is szerzett, ráadásul mivel még csak 25 éves (öttel kevesebb, mint Ricciardo), még bőven van hova fejlődnie.

Alonsónál leginkább a múltja szól ellene, hiszen meglehetősen viharos körülmények között vált el a Ferraritól. Az kevéssé probléma, hogy 2018-ban kiszállt az F1-ből, azóta ha nem is a Forma-1 jelentette terhelés alatt, de folyamatosan versenyben volt, több, egymástól markánsan különböző géposztályban is kipróbálta magát, amivel csak még sokoldalúbbá vált azóta. A Ferrarinál már nem sokan vannak abból az időből, amikor Alonsóval összerúgták a port, tehát nem kellene a konfliktusok elsimításával foglalkozni. De épp Leclerc 2019-es remeklése miatt kicsi a valószínűsége, hogy megpróbálnának még egy kört a spanyollal, hiszen már megvan a sztárjuk, inkább szárnysegéd kellene.

Ha számít valamit a tippünk, akkor Sainzra tennénk a pénzünket – sajtóhírek szerint már meg is egyeztek, csak a bejelentéssel várnak. Felszabadítana egy helyet a McLarennél, ami további mozgást indíthatna be. Ha Vettelnek ez nem tetszik, esetleg visszavonulna, akkor Daniel Ricciardo mehetne a wokingi csapathoz, és vagy egy fiatal tehetség ugrana fel az F1-be, vagy visszatérhetne Nico Hülkenberg. Akár épp ahhoz a Renault-hoz, ahol felesleggé vált 2019 végén.

(Borítókép: Charles Leclerc (b) és Sebastian Vettel 2019-ben - fotó: Mark Thompson / Getty Images)