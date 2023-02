A BL három legerősebb csapatából egy a nyolc közé sem jut

Kedden a Milan–Tottenham- és a PSG–Bayern München-találkozókkal kezdetét veszi a Bajnokok Ligája 2022–2023-as kiírásának nyolcaddöntője. A kieséses szakasz rajtja előtt szerkesztőségünk ismét rangsorba szedte a még megmaradt 16 együttest, és hiába a 17 voks, több helyen így is csak nüanszok döntöttek!

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

21.00: AC Milan (olasz)–Tottenham (angol)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német)

szerda 21.00: FC Bruges (belga)–Benfica (portugál)

szerda 21.00: Dortmund (német)–Chelsea (angol)

február 21., kedd 21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol)

február 21., kedd 21.00: Frankfurt (német)–Napoli (olasz)

február 22., szerda 21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol)

február 22., szerda 21.00: Inter (olasz)–Porto (portugál)

16. FC Bruges (belga) 29 pont

A keret összértéke: 173,75 millió euró

A belga bajnok a BL egyik nagy meglepetését szerezve a Leverkusent (1–0), a Portót (4–0) és az Atlético Madridot (2–0) is megverte a csoportkörben, és bár ezt követően gólt sem szerzett, kapni is csak a portugáloktól kapott (0–4), így simán szerezte meg a második helyet a német és a spanyol gárda előtt.

A kettős terhelés a bajnokságra is rányomta a bélyegét, október vége óta csak egy találkozón, a 16. helyezett Zulte Waregem ellen nyert, és bár zakó is csak kettő csúszott be, a hét döntetlen miatt 25 fordulót követően 20 pont a hátránya az éllovas Genkkel szemben.

A lendület egyértelműen fogyóban, ráadásul az idényben legjobban teljesítő játékosok közül Ferran Jutgla (10 gól+7 gólpassz) és Andreas Skov Olsen (9+4) is sérüléssel bajlódik. Az együttes legnagyobb esélye kétségtelenül az, hogy az egész szakasz leggyengébb párosításában érdekelt.

15. Frankfurt (német) 47 pont

A keret összértéke: 267,95 millió euró

Ebből a szempontból máris nehezebb a német együttes dolga (Napoli), bár azért az Európa-liga-győztes sem panaszkodhatott a csoportkör sorsolásakor, hiszen a Tottenham, Sporting CP, Marseille négyes inkább egy erősebb El-kvartettre hajazott.

Ezek után sikerült egy hazai 0–3-mal rajtolni a portugálok ellen, majd a marseille-i javítás után egy pontot elcsípni a Tottenham elleni párharcból. A franciák újbóli legyőzése után Portugáliában sikerült a visszavágás, sőt, a 95. percig a csoportelsőségre is volt esély, akkor azonban a Tottenham döntött Franciaországban.

A legnagyobb sztár itt egyértelműen a világbajnokságon is feltűnő Randal Kolo Muani, aki 14 gólja mellett ugyanennyi gólpasszt is összehozott már – őt Kamada Daicsi 13+5-ös mutatója követi a csapaton belül.

Vasárnap a Köln otthonában a második félidőben összeomlott az együttes (0–3), amely így a 6. helyre csúszott a tabellán – de a BL-indulást érő negyedik pozíció csak két pontra van.

14. Milan (olasz) 60 pont

A keret összértéke: 571,4 millió euró

Ha csak a keret összértékét néznénk, hogy az olasz bajnokról van szó vagy hogy a sorozat történetének második legeredményesebb gárdájáról (7 BEK/BL-győzelem), akkor meglepődhetnénk az együttes helyezésén, ha az elmúlt hetek teljesítményét, akkor azt sem értjük, hogyan van még versenyben…

Alapból nem volt egy combos csoport a Chelsea-, Red Bull Salzburg-, Dinamo Zagreb-féle E jelű, a tíz pontból hatot a horvátok ellen sikerül összehozni, és Ausztriában sem nyert a gárda, így az oda-vissza nyerő londoniak könnyedén előzték meg a milánóiakat.

Az igazán nagy baj az idei formával van, a Roma ellen a végjátékban még 2–0-ra vezetett a csapat, hogy aztán onnan ikszeljen, majd ezzel kezdetét vette egy hétmeccses nyeretlenségi széria, közte az Olasz Kupa-búcsúval, a Szuperkupa tükörsima elbukásával, majd a Laziótól négyet, a Sassuolótól pedig ötöt kapott a gárda, és még a derbit is elbukta.

Az együttes kevés sztárja közül Mike Maignan sérüléssel küszködik, Rafael Leao pedig Stefano Piolival nemigen találta meg mostanában a hangot – utóbbi csatárként próbálgatja a villámgyors portugált, hátha valahogy sikerül előrelépnie a csapatnak.

13. Porto (portugál) 82 pont

A keret összértéke: 264,2 millió euró

Az együttes, amely legutóbb nem topligás csapatként a csúcsra tudott érni – még 2004-ben, José Mourinho vezérletével.

A mostani kiírást nem kezdte jól a csapat, az Atlético Madrid egy 101. perces góllal verte meg, majd saját pályán kapott négyet az FC Bruges-től, innentől kezdve viszont belelendültek Mehdi Taremiék (20+11), és egymás után négy meccset nyertek meg.

A bajnokságban is jó a forma, a Sporting elleni rangadóval egyhuzamban ötödik sikerüket aratták, más kérdés, hogy ezzel együtt is öt pont a hátrány.

12. Benfica (portugál) 106 pont

A keret összértéke: 277,5 millió euró

A „sasok” különösebb gond nélkül átvészelték Darwin Núnez Liverpoolba szerződését (80 millió euró), a világbajnokságon a Svájc elleni nyolcaddöntőben triplázó Goncalo Ramos 29 tétmeccsen 25 gólból vette ki a részét (18+7), rajta kívül Joao Mário (16+9), Rafa Silva (11+7) és David Neres (8+11) is kiemelten termelt – és érdemes figyelni az öt gólnál és nyolc asszisztnál járó spanyol balhátvédre, Alejandro Grimaldóra is.

Az együttes BL-szereplésére eddig egy szavuk nem lehet a szurkolóknak, hiszen a Juventust kétszer is megverve korán eldöntötte a továbbjutás kérdését, ráadásul a világklasszisok sorával felálló PSG-vel kétszer is 1–1-re végzett.

Az utolsó körben a Maccabi Haifát 6–1-re kiütötte, és ezzel elképesztő holtversenyt hozott létre: ugyanannyi pontja (14), szerzett (16) és kapott (7) gólja volt, mint a párizsiaknak, ráadásul az elsőként rangsoroló egymás elleni meccsek is teljes egyezést mutattak a két 1–1 miatt. Így a rangsorban már az idegenben összesen szerzett találatok száma rangsorolt, amiben a portugálok 9–6-ra jobbnak bizonyultak, és megnyerték a csoportot!

Ezzel pedig megkapták a nyolcaddöntő várhatóan leggyengébb csapatát az FC Bruges képében, míg hát a PSG – nos, számára kevéssé alakult jól a sorsolás.

A Benfica a bajnokságban is remekel, augusztus végén az élre állt, és azóta ki sem engedte a vezetést a kezéből.

A kérdés, hogy Enzo Fernández (4+7) Chelsea-hez távozását (121 millió euró) a nemzetközi porondon mennyire érzik majd meg…

11. RB Leipzig (német) 117 pont

A keret összértéke: 493,3 millió euró

A mezőny egyetlen csapata, amelyben még érdekelt magyar futballista, itt viszont rögvest van három is. Más kérdés, hogy Gulácsi Péter keresztszalag-szakadás miatt hosszú időre kidőlt, Willi Orbán őssejt-adományozás miatt vált ki kisebb időre, így a hétvégén már csak Szoboszlai Dominik képviselhette a magyar színeket.

Neki amúgy remek idénye van, négy gól mellett már 13 gólpassz áll a neve mellett, a topligákat tekintve csak Kevin De Bruyne, (17), Neymar (16), Hvicsa Kvarachelia, Lionel Messi és a már említett Kolo Muani (14-14) áll jobban a 22 éves középpályásnál.

A lipcseiek október végétől kezdve pazar sorozatot mutattak be, hat győzelem mellett csak a Bayern München elleni 1–1 rontotta a tökéletes mérleget, de februárra megrekedtek, a Köln elleni 0–0-ra az Union Berlin elleni elbukott rangadó (1–2) következett.

10. Dortmund (német) 145 pont

A keret összértéke: 522,7 millió euró

Két portugál után két német következik. A fekete-sárgák számára a nyár nemcsak Erling Haaland elvesztése miatt volt nagy érvágás, hanem azért is, mert a helyére az Ajaxtól megkaparintott Sébastien Hallerről kiderült, hogy hererákja van.

Az elefántcsontparti támadó szerencsére túl van a megpróbáltatásokon, visszatérhetett a pályára és már első dortmundi gólját is megszerezte, az együttes pedig öt győzelemmel feljött a harmadik helyre, és csak három pontra van az éllovas Bayern Münchentől.

A továbbjutását a Sevilla elleni idegenbeli 4–1-es sikerrel harcolta ki a gárda, amelyben a 19 éves Jude Bellingham tíz góljával és 16 kanadai pontjával is listavezetőnek számít.

9. Inter (olasz) 153 pont

A keret összértéke: 555,95 millió euró

A milánói fekete-kékek számára sem volt kis kihívás a továbbjutás, hiszen konkrétan a halálcsoportba kerültek, a Bayern München és a Barcelona társaságában. Mivel a bajorok mind a hat meccsüket megnyerték, a Viktoria Plzen pedig pont nélkül zárt, így a két patinás csapat egymás elleni párharca döntött, Milánóban az Inter 1–0-ra nyert, Barcelonában 3–3-ra végeztek a felek, így a gránátvörös-kékek számára csak az Európa-liga maradt.

A bajnokságban október elejére a nyolcadik helyre csúszott az együttes, azóta viszont feljavult, a riválisok botladozásainak köszönhetően pedig már a második helyre kapaszkodott.

A sorsolás kedvezően alakult az együttes számára, hiszen a Porto képében azért bőven verhető ellenfelet kapott, Lautaro Martínez (15+7) és Edin Dzeko (11+5) pedig azért még a topvédelmek számára is kihívást jelenthet.

8. Tottenham (angol) 180 pont

A keret összértéke: 711,3 millió euró

Egy kisebb szünet után jött egy angol hármas a listánkban, csupán egy pont döntött a hetedik hely sorsáról, amelyről a 2019-es döntős csúszott le.

A második kalapba épp beférő londoniak esetében nehéz lenne a könnyű kvartett ellenére menetelésről beszélni, hiszen a Marseille ellen az utolsó negyedórában döntöttek, Frankfurtban ikszeltek, a Sporting CP ellen csupán egy pontot szereztek, és Franciaországban a 95. percben lett meg a továbbjutást biztosító találat – igaz, ez rögvest elsőséget is ért.

Itt a forma kevésbé pozitív, hiszen hiába voltak sokáig dobogósok a bajnokságban, október közepe óta hatszor is kikaptak Harry Kane-ék (19+3), és az ötödik helyre csúsztak.

7. Liverpool (angol) 181 pont

A keret összértéke: 931 millió euró

Épp a 2019-es BL-győztes fért be elé, amelynek megítélése a legszélsőségesebb volt a szerkesztőségünkben, hiszen volt, aki a Jürgen Klopp/Liverpool-mágiában bízva amondó volt, hogy a BL-ben egy az egyben bárkinél jobb lehet a Mersey-parti gárda, de akad olyan is, aki az utolsó hármasban helyezte csak el.

Az biztos, hogy volt már jobb idényük a „vörösöknek”, a legutóbbi kiírásban döntős, angol ezüstérmes, FA- és Ligakupa-győztes gárda már hétszer is kikapott a PL-ben, és csak a 9. helyen áll, messze lemaradva a BL-indulást érő negyedik helytől.

Persze még mindig ott az esély, hogy az elit sorozatban végigmenetelnek Mohamed Szalahék – az egyiptomi szerződéshosszabbítása óta visszafogottabban szerepel, ezzel együtt is 18 gólja és hét gólpassza van az idényben –, mint ahogyan ezt a hatszoros győztesnél sosem lehet kizárni.

A BL-ben csak egy kisiklása volt a gárdának, rögvest a nyitányon kapott egy négyest Nápolyban, ami el is döntötte az elsőség kérdését, hiába nyert utána ötször (közte a Napoli 2–0-s megverésével).

6. Chelsea (angol) 190 pont

A keret összértéke: 1,04 milliárd euró

Ha csak a pénzügyi számokat nézzük, akkor a 2021-es győztest sokkal feljebb is helyezhetnénk, más kérdés, hogy ez az erősen megnövelt létszám miatt haladta meg az egymilliárdos határt, csak a télen több mint 300 milliót költött erősítésre a klub.

A már említett Enzo Fernández mellett is bőven érkeztek nagy nevek, elég csak azt mondani, hogy a téli átigazolások álomcsapatába öt játékost is adnának a „kékek”.

Ahhoz, hogy összeálljon a gárda, azért még sok idő kell, a legutóbbi három fordulóban egyaránt csak döntetlenig jutottak a londoniak.

A BL-ben kifejezetten rosszul kezdtek, Zágrábban kikaptak a Dinamótól, otthon pedig 1–1-re zártak a Red Bull Salzburggal szemben – ezt viszont egyhuzamban négy sikerrel feledtették.

5. Napoli (olasz) 332 pont

A keret összértéke: 543 millió euró

Hatalmas különbség volt a top 5 és a többiek között – idáig jutott a legjobb olasz csapat, amely két listán is volt első – annyira nem is meglepő módon. Hiszen kevés olyan gárdát lehetne mondani, amely az idény során végig magas szinten teljesítene ellenfelektől függetlenül.

Az olasz bajnokságban 22 meccsből 19-et nyertek meg a nápolyiak két döntetlen és egy vereség mellett, előnyük 15 pont az Interrel szemben, gyakorlatilag már csak az a kérdés, mikor szakad meg az 1990 óta húzódó széria, és lesz harmadszor is aranyérmes a Serie A-ban.

Az 54 szerzett és a 15 kapott gól is a liga legjobbjának számít, és a BL-ben sem fukarkodtak a gólokkal, hiszen az Ajax, Liverpool, Rangers hármasnak összesen húszat vágtak Diego Maradona utódai.

A remeklés két fő letéteményese Victor Osimhen (18+4) és Hvicsa Kvarachelia (11+14), és ne feledkezzünk meg a padról bármikor veszélyesen beszálló Giovanni Simeone (8 gól), Eljif Elmasz (6+1) kettősről sem.

4. Real Madrid (spanyol) 348 pont

A keret összértéke: 849 millió euró

A címvédő királyi gárda három sikerrel rajtolt a csoportban, és bár voltak döccenők, azért maga mögött tartotta az RB Leipzig, Sahtar Doneck, Celtic hármast.

A friss klubvilágbajnok számára kezd elúszni a bajnoki címvédés, az egy meccsel többet játszó Barcelona már 11 ponttal vezet, így lehet ismét a kedvenc játéktérre koncentrálni.

Az aranylabdás Karim Benzema idényét sérülések hátráltatták, de így is van már 14 gólja, azt pedig tudjuk, hogy ha a kieséses szakaszban belelendül, akkor negyedóra alatt is képes eldönteni bármelyik párharcot (lásd PSG, Chelsea, Manchester City).

3. Bayern München (német) 394 pont

A keret összértéke: 995,7 millió euró

A világbajnokság után három döntetlennel megrekedni látszott a német rekordelső szekere, de a Wolfsburg és a Bochum megszórása után úgy fest, visszaállt minden a rendes kerékvágásba.

A halálcsoport minden volt a bajorok számára, csak kihívás nem, bár a Barcelona egy félidőn át jól tartotta magát Münchenben, ezzel együtt hat sikerrel zárt az együttes.

A legimpresszívebb statisztika? Az Inter és a Barca még csak gólt sem szerzett a Bayern ellen!

Robert Lewandowski távozását nem egy személlyel rendezték a gárdánál, Jamal Musiala (14+11), Eric Maxim Chuopo-Moting (13+4), Leroy Sané (12+6), Serge Gnabry (11+11) és Sadio Mané (11+4) is elérte már a két számjegyű góltermést, és akkor olyan remek előkészítőkről, mint Joshua Kimmich és Thomas Müller (8-8), még nem is beszéltünk.

A télen remekül erősítő bajorok azonban hiába száguldottak fel a dobogónkra, még így sem esélyesek a párharcban!

1. Manchester City (angol) 450 pont

A keret összértéke: 1,05 milliárd euró

Ha csak a keret összértéke és mélysége számítana, akkor a manchesteriek évek óta a legjobbak lehettek volna, de valami mindig közbejött, két éve a döntőben a Chelsea bizonyult erősebbnek, tavaly pedig hiába volt a visszavágó 90. percében kétgólos előnyben Madridban, a Real ráadásban továbbment.

A bukás fő oka a kismillió helyzet kihagyása volt, amire érkezett Erling Haaland az idény előtt, és a befejezések hatékonysága azért jelentősen javult:

a norvég futballista 29 tétmeccsen 31 gólnál jár már az idényben, csak a Premier League-ben 25-ször volt eredményes – tavaly az egész idény gólkirályi címét be lehetett húzni 23 találattal…

Bár a legnagyobb erősség, hogy bárki helyére bárki képes remekül beugrani, muszáj kitérni egy mondat erejéig Kevin De Bruynére, aki 17 gólpassznál jár az idényben.

A bajnokságban három pont az eggyel kevesebbet játszó Arsenal előnye, ezt szerdán akár nullára redukálhatják az egymás elleni meccsen.

1. PSG (francia) 450 pont

A keret összértéke: 889,05 millió euró

A hetedik helyről egy pont döntött, az elsőről pedig csak a több első hely! A világbajnokság erősorrendjeiben rendre kiemelhettük, hogy a legkiválóbb válogatottak első számú sztárjai a párizsi együttest erősítik:

Lionel Messi (15+14) világbajnok lett Argentínával, Kylian Mbappé (25+6) gólkirályként ezüstérmesként zárt a franciákkal, Neymarék (17+16) Brazíliája a várnál korábban búcsúzott, Asraf Hakimiék (4+5) Marokkója viszont bronzmeccsig jutott.

És akkor még olyan sztárokról nem beszéltünk, mint a 2021-es Eb legjobbjának megválasztott Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos vagy éppen Marco Verratti – itt kis túlzással tényleg bárki képes lehet eldönteni egy párharcot.

Persze, nem árt, ha mindenki egészséges, mert mostanában azért igencsak döcögött a szekér: a kupában a Marseille, a bajnokságban a Monaco is legyőzte a párizsiakat.

A NYOLCADDÖNTŐS PÁRHARCOK AZ ERŐSORRENDBEN ELFOGLALT HELYEZÉSEK ALAPJÁN RANGSOROLVA

4: Paris Saint-Germain (1.)–Bayern München (3.)

11: Liverpool (7.)–Real Madrid (4.)

12: RB Leipzig (11.)–Manchester City (1.)

16: Dortmund (10.)–Chelsea (6.)

20: Frankfurt (15.)–Napoli (5.)

22: AC Milan (14.)–Tottenham (8.), Inter (9.)–Porto (13.)

28: FC Bruges (16.)–Benfica (12.)

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2022–2023-as kiírását? Bayern München

Benfica

Chelsea

Dortmund

FC Bruges

Frankfurt

Inter

Liverpool

Manchester City

Milan

Napoli

Porto

PSG

Real Madrid

Tottenham

(Borítókép: Ryan Pierse / Getty Images)