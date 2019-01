A Szűcs Tamás, a Pegagógusok Demoktratikus Szakszervezetének elnöke a Nagy Imre-szobor elviteléről tartotta beszédét a Vértanúk terén, a Diákblokk tüntetésén. Felidézte, hogy Orbán Viktor Nagy Imre újratemetésekor azt állította a politikusról, hogy államférfi. Szűcs történelemtanárként azt kutatja, hogy mitől államférfi valaki. Szerinte az az államférfi, aki karakán, jó ember, de képes önkorrekcióra. Átlépi saját árnyékát. Nagy Imre először hezitált, de aztán ezt megtette, és ez az életébe is került. Szűcs szerint ez örök üzenet, erő kell a változtatáshoz. Azt mondta, szobrokat lehet odébb vinni, de a történelmi emlékezetet már elég nehéz, noha erre is voltak már törekvések. Szűcs elmondta, a Horthy-rendszernek is voltak sikerei, de egyetlen hagyománypontot nem lehet kijelölni, minden időben voltak használható, értelmes dolgok. Szűcs azzal zárta, szerinte újra a Kossuth téren fog állni majd a Nagy Imre-szobor.