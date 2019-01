December 12-én az ellenzék füttyögése, szirénázása, a pulpitus blokkolása közepette megszavazta a parlament a túlóratörvényt , aminek értelmében évi 250 óráról a munkáltató és a munkavállaló írásbeli megállapodása alapján évi 400 órára növelhető a túlórák száma.

24 Galéria: Boldog karácsonyt, miniszterelnök úr Fotó: Huszti István / Index

Még aznap este rég nem látott tüntetéssorozat kezdődött a fővárosban, majd később vidéki nagyvárosokban, és külföldön is több helyen voltak demonstrációk. A korábbiakkal ellentétben az ellenzéki pártok egységbe rendeződve vettek részt a civilekkel, és szakszervezetekkel együtt rendezett demonstrációkon. Még karácsony előtt három nappal is több ezer ember vonult a fővárosban, miután Áder János köztársasági elnök aláírta a túlóratörvényt, és a felszólalók azt ígérték, hogy januárban is folytatják a tiltakozásokat.