Az erdélyi fiataloknak az 1956-os forradalommal való szolidaritása az akkori körülmények között az egyenes gerincű kiállás máig tanulságos példája – mondta a Krónikának Benkő Levente történész a szabadságharc 65. évfordulóján. Úgy fogalmazott:

Azért sem szabad elfeledkeznünk a forradalomról és hőseiről, mert az elnyomó szovjet-kommunista fegyverek hideg és rideg vasától és az elnyomógépezet bakancsa súlyától nyögő, savanyú szelek fújta Közép-Kelet-Európában akkor felcsillant a reménynek egy icipici szikrája, felsejlett egy halvány reménysugár: az embertelenségben vannak, akik emberek tudnak maradni.

Szerinte eszükkel, szívükkel is láttak az 1956-os forradalom mellé álló erdélyi srácok. A történész felhívta a figyelmet a Brassóban alakult Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége fiataljai, akik össze akarták gyűjteni és világgá akarták kürtölni a kommunista hatalom évtizedes túlkapásait, a társadalmat, ezen belül a magyarságot ért sérelmeket. Utalt a nagyváradi, a baróti középiskolás diákokra is, akik közül néhányan ténylegesen is nekivágtak a román–magyar határnak, hogy átszökve a magyarországi forradalmárok, a pesti srácok segítségére siessenek. Ám akkor már vérbe fojtották a forradalmat.